Carlos Tévez, 42 años, sobre sus propiedades: "Con mi primer sueldo compré 15 pisos y saqué a mi familia lejos del barrio"

El éxito en el fútbol permitió a Carlos Tévez cambiar su vida y la de buena parte de su familia. El exdelantero argentino creció en el Fuerte Apache, uno de los barrios más humildes de Buenos Aires en el que convivió desde pequeño con una realidad marcada por las dificultades económicas y las adicciones.

Cuando comenzó a ganar grandes cantidades de dinero como futbolista profesional, tuvo claro qué quería hacer con sus primeros ingresos. Nada más y nada menos que ofrecer a sus seres queridos las oportunidades que él no había tenido durante su infancia.

El propio Tévez recordó esta etapa en una entrevista para Animales Sueltos, de América TV, donde explicó cómo pasó de vivir con importantes limitaciones económicas a poder invertir en varias propiedades.

Carlos Tévez durante el Mundial de 2010. EFE

Su objetivo, según contó, iba mucho más allá de comprarse una casa o disfrutar de los lujos asociados al éxito deportivo. "Con mi primera plata que me entró pensé que la próxima generación que venía de mi familia tenía que ser mejor. Tenía que tener mejor educación, tienen que salir", relató.

Para el exfutbolista, el dinero debía servir para romper un ciclo y permitir que los más jóvenes de su entorno crecieran en unas condiciones diferentes.

En una parte de la entrevista hasta llega a recordar las escenas que presenciaba cuando volvía a casa de cualquier entreno y que le hicieron tomar conciencia de la situación en la que vivían algunos de sus seres queridos.

"Yo llegaba sábado y domingo y me encontraba con la familia de mi papá tirada en el suelo, drogados...", relató. Por eso, cuando comenzó a disponer de ingresos importantes, decidió invertirlos en viviendas para sus familiares.

"Con la primera plata compré casas para todos mis tíos, abuelos y los saqué del barrio. Compré 15 casas fuera del barrio", recuerda. De esta manera, pudo ayudar a que varios miembros de su familia abandonaran el entorno en el que habían crecido y comenzaran una nueva etapa.

De Boca Juniors a los grandes contratos

Los primeros pasos de Tévez en el fútbol profesional llegaron en Boca Juniors, el club que le abrió las puertas de la élite y le permitió comenzar su propia carrera. Sin embargo, sus primeros años como futbolista no estuvieron exentos de dificultades económicas.

"Boca me saca del Fuerte Apache y me voy a cero. Tuve que devolver todo", menciona sobre su traspaso en el año 2005 al Corinthians de Brasil.

Fue en este momento cuando llegó su gran salto económico. "Llegó Corinthians que pagaban entre 19 y 20 millones y yo ahí empiezo a cobrar una buena plata", relató en el programa.

Su historia no es más de un claro reflejo de cómo entender el éxito económico ligado a sus orígenes. Para Carlos Tévez el éxito no es solamente ganar dinero, sino disfrutarlo con los tuyos.