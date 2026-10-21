Óscar Puente, 57 años, sobre su infancia: "Mi padre nació en una aldea de 2 casas y apenas fue a la escuela, le recuerdo con el ganado"

La infancia y los recuerdos familiares ayudan a entender el vínculo que una persona mantiene con sus raíces. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha compartido en varias ocasiones momentos que marcaron sus primeros años, con especial protagonismo de Galicia, la tierra de su padre.

A través de su cuenta de X, el político ha recordado los orígenes humildes de su progenitor. "Mi padre nació en 1939 en una aldea de Lugo, en el sitio Do Mazo, en Sarria. 2 casas. Apenas fue a la escuela", escribió.

Entre los recuerdos que conserva de él hay escenas ligadas al trabajo en el campo, una estampa que sigue presente en su memoria. "Se me viene a la cabeza la imagen de mi padre con el ganado y las fotos en el carro con mi tío Xulio", relató en declaraciones recogidas por La Voz de Galicia.

OSCAR PUENTE Cedida

Son imágenes que conectan al ministro con una forma de vida que dejó una huella en su historia familiar. Al pensar en Sarria, Puente no solo recuerda a sus seres queridos, sino también los paisajes y los sabores que asocia a aquella tierra.

"Cuando pienso en Sarria me imagino los carballos, los roxós, el chorizo, la lumbre... En definitiva la vida de campo, con su encanto y su sabor", explicó.

Su relación con Galicia, sin embargo, no se limita a los recuerdos de su padre. El político también ha pasado allí etapas importantes de su propia vida, especialmente durante los meses de verano y su adolescencia. En concreto, Foz ocupa un lugar destacado entre esos recuerdos personales.

En Foz "pasé mis veranos y viví mi adolescencia", ha contado sobre una localidad que forma parte de su historia.

Óscar Puente Fotografía: Leticia Pérez / ICAL

Una experiencia que contribuyó a que Galicia se convirtiera en un territorio familiar, más allá de las raíces paternas.

Pese a que Valladolid es la ciudad con la que se le identifica habitualmente por su trayectoria política, Puente ha explicado en diferentes ocasiones el cariño que siente por la comunidad gallega. "Galicia es como mi casa, es mi tierra. No es Valladolid, pero es un lugar familiar que forma parte de mi vida", afirma.

Así, los recuerdos de su padre, las escenas de vida rural y los veranos en Foz dibujan una conexión personal con Galicia que se mantiene con el paso del tiempo. Una tierra que, para el ministro, está ligada tanto a sus orígenes familiares como a momentos decisivos.