Salvador Illa, 60 años, sobre su infancia: "De pequeño vivía con mis 2 hermanos, mis padres y mis abuelos paternos. Fui feliz"

Antes de convertirse en presidente de la Generalitat de Cataluña y de ocupar algunos de los puestos más relevantes de su trayectoria política, Salvador Illa fue simplemente un niño que creció rodeado de su familia.

Sus primeros recuerdos están ligados a sus padres, sus dos hermanos y sus abuelos paternos, con quienes compartió buena parte de aquella etapa. Una infancia que, pese a quedar muy lejos de la exposición pública que llegaría años después, el político recuerda con especial cariño.

"Tuve una infancia agradable y muy allegado a mi segundo hermano. Vivía con él, con mis padres y mis abuelos paternos, que vivían con ellos. Fui feliz", recordó en Hora 25 de la Cadena Ser.

Salvador Illa EP

En sus palabras se dibuja la imagen de una familia en la que los vínculos son muy importantes y a la que Illa siempre continúa regresando cuando lo necesita.

El político recuerda su niñez con felicidad. Un niño muy "estudioso", aunque no especialmente interesado por el deporte. "De pequeño era un niño estudioso, de 10, pero no muy deportista".

De hecho, nada hacía pensar entonces que acabaría dedicándose a la política, ni, mucho menos, que llegaría a presidir la Generalitat. Illa ha reconocido que aquello nunca fue una aspiración que tuviera en mente durante su infancia.

"De niño no soñaba con ser presidente, nunca tuve la ambición de ser presidente de Cataluña. Yo quería ser escritor", reveló en el medio citado.

Salvador Illa. Europa Press

Su infancia estuvo además especialmente marcada por la relación con su familia. Illa ha explicado que mantiene un vínculo muy estrecho con su hermano y abuelos paternos, que vivían en la misma casa.

Los abuelos ocupaban así un lugar especial dentro de aquella vida familiar. La convivencia entre varias generaciones hizo que sus recuerdos de infancia estuvieran muy ligados al día a día en casa.

También conserva recuerdos muy concretos de los veranos. Lejos de grandes viajes o planes sofisticados, aquellos meses estaban relacionados con las escapadas familiares.

"Recuerdo los veranos de camping Riembau y los viajes al sur de Francia y Suiza con una caravana", recordó en la entrevista.

Son aquellos preciosos momentos los que ayudan a dibujar cómo era la vida de Illa antes de la política. Precisamente en su vida familiar no ha contado con ninguno relacionado con la política, él fue el primero en entrar en este ámbito. "No tengo familiares políticos, el primero soy yo", aseguró.