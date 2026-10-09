El Gran Wyoming, propietario de 19 pisos en Madrid : "Llevo trabajando 30 años y lo invierto en lo que quiero"

El Gran Wyoming es uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Presentador, actor, músico y médico de formación, lleva décadas vinculado a los medios de comunicación y ha construido una larga trayectoria profesional, especialmente al frente de El Intermedio.

Más allá de la televisión, su patrimonio inmobiliario también ha sido objeto de interés público, una cuestión sobre la que el propio Wyoming ha hablado abiertamente.

En una entrevista para Vanitatis, el comunicador explicó que cuenta con 19 pisos en Madrid, una inversión que, según sus propias palabras, ha construido después de tres décadas trabajando en televisión.

'El Gran Wyoming' Atresmedia

"Poseo 19 pisos en Madrid. Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero. Otros lo invierten en barcos o fincas para criar toros", afirmó.

Wyoming ha defendido en distintas ocasiones que el dinero que ha obtenido durante su trayectoria profesional le pertenece y que tiene libertad para decidir cómo invertirlo. En este sentido, explicó que su patrimonio inmobiliario es fruto de una decisión personal y de los ingresos que ha generado durante sus años de trabajo.

"Yo con mi dinero hago lo que me da la gana", aseguró.

La cuestión de la vivienda aparece además ligada a su discurso sobre determinadas medidas económicas y fiscales. El presentador, que se ha mostrado públicamente cercano a posiciones de izquierdas, reconoce que ciertas medidas tendrían consecuencias económicas para personas con un patrimonio como el suyo.

El Gran Wyoming Cedida

"Todas las medidas que pueda sacar la izquierda, como potentado que soy, me perjudican", expresó en la citada entrevista.

Frente a la imagen del presentador que cada noche aparece en El Intermedio, existe también un perfil de inversor que ha optado por destinar una parte de sus ingresos a la adquisición de viviendas.

Pese a que en su día reconociera la veracidad de esta información, el comunicador tampoco quiso pasar por alto que el medio que publicó estos datos, según su opinión, no puso el foco en otras cuestiones que considera relevantes.

"El problema es que el mismo medio que dice eso de mí no dice ni una palabra de que a miles de ciudadanos de este país les están echando de pisos que he pagado yo", manifiesta.

Así, el presentador reconoce abiertamente disponer de 19 inmuebles en Madrid y explica que su patrimonio es consecuencia de los ingresos acumulados después de décadas de trabajo.