Andrés Iniesta, propietario de 300 hectáreas en Albacete: contribuye a conservar el viñedo Denominación de Origen

Andrés Iniesta ha construido una de las carreras deportivas más reconocidas de las últimas décadas, pero su trayectoria empresarial también le ha permitido desarrollar un importante patrimonio más allá de los terrenos de juego.

El exfutbolista ha sabido diversificar sus inversiones y mantiene distintos proyectos vinculados al mundo inmobiliario y al sector vitivinícola.

Una de sus principales apuestas se encuentra precisamente en su tierra natal. Iniesta es propietario de alrededor de 300 hectáreas de viñedo en Albacete, una actividad con la que contribuye a mantener y conservar una tradición agrícola estrechamente ligada a la zona.

A través de Bodegas Iniesta, el exjugador ha desarrollado además su propia producción de vino, vinculada a la Denominación de Origen.

El proyecto vitivinícola se ha convertido así en una de las facetas empresariales más conocidas del exfutbolista. Lejos de limitarse a su carrera deportiva, Iniesta ha mantenido una relación estrecha con el campo y con el territorio en el que nació.

Pero el patrimonio del campeón del mundo también se extiende al sector inmobiliario. Maresyterey SL, una de las sociedades vinculadas a Iniesta, está dedicada al alquiler y la compraventa de inmuebles y cuenta con activos por valor de más de 90 millones de euros, según recoge LOC.

La sociedad forma parte de una estructura empresarial que refleja cómo el futbolista ha ido diversificando sus ingresos después de una carrera marcada por algunos de los mayores éxitos de la historia del fútbol español.

Andrés Iniesta Gtres

A todo ello se suma el valor de su patrimonio personal. Según las cifras recogidas por LOC, el patrimonio de Andrés Iniesta oscila en torno a los 120 millones de euros. Una cantidad que da una idea de la dimensión económica alcanzada por el futbolista después de más de dos décadas al máximo nivel.

Su carrera deportiva, los contratos publicitarios y sus diferentes negocios han permitido al manchego construir una situación económica que va mucho más allá de los ingresos obtenidos durante sus años como futbolista.

Una parte de esas inversiones se encuentra precisamente en Castilla-La Mancha, donde mantiene sus raíces a través de las tierras y las bodegas que llevan su apellido.

Así, detrás de la figura de uno de los grandes protagonistas del fútbol español se encuentra también un empresario que ha apostado por sectores tan diferentes como el inmobiliario y el vitivinícola.

Un patrimonio que, según las cifras publicadas, alcanza los 120 millones de euros y que mantiene además un vínculo especial con su tierra a través de sus 300 hectáreas de viñedo en Albacete.