El refugio de Kylian Mbappé: rodeado de bosques, Patrimonio de la Humanidad y una de las zonas más caras de España

Kylian Mbappé es una de las grandes estrellas del fútbol internacional. Su vida está marcada por los grandes estadios, los focos y una agenda repleta de compromisos, pero cuando necesita alejarse del ritmo frenético de la competición también hay destinos donde puede encontrar tranquilidad.

Uno de ellos es Ibiza, una isla que combina naturaleza, playas de aguas cristalinas y algunos de los rincones más exclusivos del Mediterráneo.

Lejos de la imagen asociada únicamente a las fiestas y a la vida nocturna, la isla cuenta con paisajes en los que el mar y la vegetación mediterránea son los grandes protagonistas. Hay zonas en las que los bosques de pinos llegan prácticamente hasta la costa, rodeando pequeñas calas y playas de arena clara.

De hecho, parte de Ibiza fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación “Ibiza, biodiversidad y cultura”.

Ibiza. Shutterstock

Es precisamente ese equilibrio entre naturaleza y exclusividad uno de los grandes atractivos de Ibiza. Los acantilados, los pinares y las aguas transparentes forman un paisaje que cambia por completo dependiendo de la zona de la isla.

El mar presenta tonalidades que oscilan entre el azul intenso y el verde esmeralda, gracias a la extraordinaria claridad del agua y a los fondos arenosos. En algunas calas, la transparencia permite contemplar el fondo desde la propia orilla, creando uno de los paisajes más reconocibles de las Baleares.

También destaca el aspecto de sus playas. La arena es fina, clara y suave, especialmente en algunas de las calas más alejadas de los núcleos urbanos y de las zonas más concurridas.

Entre los lugares más conocidos se encuentra Cala Comte, situada en la costa oeste de Ibiza y considerada una de las playas más fotografiadas de la isla. Desde este punto pueden contemplarse algunas de las mejores puestas de sol del Mediterráneo, con pequeñas islas e islotes frente a la costa.

Cala Comte, Ibiza iStock

Mención especial merece Cala Bassa, una playa caracterizada por su arena blanca y sus aguas poco profundas. La vegetación rodea buena parte de la zona y los pinares se extienden alrededor de la costa, creando un entorno especialmente ligado al paisaje mediterráneo.

También destaca Cala Tarida, una de las playas más extensas de esta parte de la isla. Su arena fina y clara se combina con un mar que adquiere diferentes tonalidades de azul y turquesa, especialmente cuando la luz del sol incide sobre el agua.

Otro de los rincones más emblemáticos de toda la zona es Es Vedrà, el islote rocoso que emerge frente a la costa suroeste de Ibiza y que se ha convertido en uno de los paisajes más icónicos del Mediterráneo.

La silueta de Es Vedrà puede contemplarse desde diferentes puntos de la costa y adquiere una apariencia diferente dependiendo de la hora del día.

Es precisamente en estos rincones donde se aprecia una Ibiza diferente. Frente a las zonas más urbanizadas y concurridas, existen espacios en los que predominan los acantilados, los bosques de pino y las pequeñas calas.

La naturaleza se convierte así en uno de los grandes atractivos de la isla. El paisaje no necesita grandes construcciones para llamar la atención: basta con recorrer algunos de sus caminos costeros para encontrarse con aguas transparentes, paredes rocosas y vegetación que prácticamente alcanza la orilla.

Para una estrella del fútbol acostumbrada a vivir bajo los focos, la isla ofrece precisamente ese cambio de escenario: del ruido de los estadios a un paisaje dominado por el Mediterráneo, los pinares y las calas de aguas cristalinas.