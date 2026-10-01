Penélope Cruz, 52 años: "Me levanto a las 7:30 y desayuno una tostada de pan de espelta, huevos y dos tazas de café"

A sus 52 años, Penélope Cruz mantiene una rutina en la que el descanso, la alimentación y el ejercicio ocupan un lugar importante.

Una de sus prioridades es dormir lo suficiente. Cruz asegura que necesita descansar entre siete y ocho horas cada noche para afrontar la jornada. "Me despierto sobre las 7:30, necesito dormir 7 u 8 horas cada noche. Si no estoy trabajando intento hacer ejercicio por la mañana", declaró en una entrevista para Elle.

Su día comienza, por tanto, alrededor de las 7:30 de la mañana. La actriz procura respetar sus horas de sueño y, cuando su agenda se lo permite, aprovecha las primeras horas del día para realizar actividad física antes de comenzar con el resto de sus obligaciones.

Penélope Cruz. Gtres

Después llega el desayuno, una de las comidas que forman parte de su rutina diaria. Penélope Cruz apuesta por una combinación sencilla de una tostada de pan de espelta, huevos y dos tazas de café.

El pan de espelta se ha convertido en una de las alternativas habituales a otros tipos de pan y aporta hidratos de carbono, además de fibra y proteínas en cantidades moderadas. Los huevos, por su parte, son una fuente de proteínas y completan un desayuno que la actriz acompaña con café.

Las dos tazas de café forman parte también de ese comienzo de jornada. Una bebida que para muchas personas se convierte en uno de los primeros rituales del día y que Cruz incorpora a su desayuno habitual.

Más allá de la alimentación, la actriz concede especial importancia al ejercicio físico. Sin embargo, su rutina deportiva no se limita a una única disciplina. "Hago trabajo de resistencia y un poco de cardio durante una hora unas tres o cuatro veces por semana", explicó en la entrevista.

De esta manera, cuando su agenda se lo permite, dedica aproximadamente una hora entre tres y cuatro días a la semana al entrenamiento. El trabajo de resistencia ocupa una parte importante de esas sesiones, acompañado de ejercicios cardiovasculares.

La actriz adapta además su actividad física a sus circunstancias profesionales. Los rodajes, viajes y diferentes compromisos hacen que no siempre pueda mantener exactamente el mismo horario, pero intenta aprovechar los periodos en los que tiene mayor disponibilidad para entrenar por las mañanas.

Su rutina no se basa, por tanto, en dedicar todos los días al ejercicio, sino en mantener cierta regularidad durante la semana. El objetivo es combinar el trabajo de resistencia con algo de cardio y reservar también el tiempo necesario para descansar.

Entre el desayuno de pan de espelta, huevos y café y las sesiones de resistencia y cardio, Penélope Cruz mantiene unos hábitos relativamente sencillos. Dormir bien, cuidar su alimentación y encontrar tiempo para entrenar son tres de los pilares que la actriz ha señalado al hablar de su día a día.