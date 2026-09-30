El refugio de David Bisbal: un pueblo de 15.526 habitantes, casas cueva, castillo del siglo XVI y patrimonio minero

En la provincia de Almería existen municipios donde la historia y el paisaje se mezclan hasta crear escenarios muy particulares. Es el caso de Cuevas del Almanzora, una localidad que conserva parte de su arquitectura tradicional y que permite descubrir una de las señas de identidad más singulares de la zona: sus casas cueva.

Con 15.526 habitantes, según los últimos datos disponibles, el municipio se encuentra en el valle del río Almanzora, en el sureste de la provincia de Almería. Una localidad vinculada también a la trayectoria de David Bisbal, que nació en Almería y ha mantenido a lo largo de los años una relación especial con su tierra.

Cuevas del Almanzora cuenta con un patrimonio marcado por siglos de historia. Entre sus principales elementos destaca el Castillo del Marqués de los Vélez, una fortaleza cuya construcción se remonta al siglo XVI y que se ha convertido en uno de los grandes símbolos arquitectónicos de la localidad.

Castillo del Marqués de los Velez. iStock

El conjunto fortificado domina parte del paisaje urbano y conserva diferentes espacios que permiten conocer el pasado del municipio. En su interior se encuentran elementos como el Palacio del Marqués de los Vélez, además de otras construcciones vinculadas a la antigua fortaleza.

Pero si hay algo que hace especialmente reconocible a Cuevas del Almanzora son sus casas cueva. Este tipo de vivienda aprovecha las características del terreno para crear espacios excavados directamente en la roca, una arquitectura tradicional que durante generaciones sirvió como hogar para numerosas familias.

Las cuevas forman parte de la identidad de la localidad y todavía pueden encontrarse diferentes ejemplos de este tipo de construcciones. Sus características permiten mantener una temperatura relativamente estable en el interior durante las diferentes estaciones.

Caminar por algunos de los barrios tradicionales permite descubrir fachadas encaladas y entradas excavadas en la tierra, formando un paisaje diferente al de las localidades construidas exclusivamente con viviendas convencionales.

Las históricas cuevas trogloditas de Cuevas del Calguerín en Cuevas del Almanzora iStock

La historia minera también ha tenido una gran importancia en Cuevas del Almanzora y en todo el valle del Almanzora. Durante los siglos XIX y XX, la explotación de diferentes recursos minerales transformó la economía y el paisaje de la comarca.

Ese pasado todavía está presente en el patrimonio local. Uno de los lugares vinculados a esta actividad es el Museo Antonio Manuel Campoy, ubicado en el castillo, que reúne parte del patrimonio artístico y cultural del municipio.

Más allá de la monumentalidad de su casco histórico, que incluye la majestuosa Iglesia de la Encarnación (el segundo templo religioso más grande de la provincia), el gran tesoro de Cuevas del Almanzora es su privilegiado entorno natural. Fue declarada Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional en 1983.

Cuevas del Almanzora ofrece así una combinación poco habitual: casas excavadas en la tierra, arquitectura señorial, restos de su pasado minero y una fortaleza histórica. Un paisaje en el que David Bisbal se reencuentra con sus orígenes.