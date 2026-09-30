Marcos Llorente, sobre la felicidad: "No es estar alegre, es levantarte con paz y sintiendo que vives en coherencia"

La felicidad no siempre tiene que ver con estar alegre. Para Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, se encuentra más relacionada con la tranquilidad, los propósitos personales y la sensación de vivir de acuerdo con aquello en lo que uno cree.

El deportista ha reflexionado sobre su particular manera de entender la felicidad y sobre los factores que considera importantes para sentirse bien en el día a día. Una visión en la que la paz interior tiene un papel fundamental frente a la necesidad de recibir la aprobación de los demás.

"Ser feliz no es estar siempre alegre. Es levantarse cada día con paz, con amor, con propósitos y sintiendo que estás viviendo en coherencia", ha explicado Llorente en sus redes sociales.

Marcos Llorente se lamenta. REUTERS REUTERS

Para el futbolista, por tanto, la felicidad no consiste en mantener una emoción positiva durante todo el tiempo, sino en permanecer en paz con uno mismo incluso en los días complicados.

Vivir de acuerdo con los propios valores y objetivos sería, desde su perspectiva, más importante que intentar aparentar una felicidad constante o responder a las expectativas externas.

El jugador también ha hablado de uno de los aspectos que considera fundamentales para mantener ese equilibrio: el entorno. "Mi secreto: un entorno increíble y que me importe muy poco lo que piense la gente", ha señalado.

Las personas que rodean a alguien pueden tener una influencia importante en su bienestar. Para Llorente, contar con un entorno que aporte tranquilidad y confianza es una de las claves que le permiten mantener esa sensación de paz.

A ello añade una segunda cuestión: la importancia de no vivir pendiente de las opiniones ajenas. "Tu paz vale más que la aprobación de cualquiera", ha afirmado.

Una frase que resume buena parte de su reflexión. Para el futbolista, buscar constantemente la aprobación de los demás puede terminar alejando a una persona de sus propias necesidades y de aquello que realmente quiere para su vida.

Su concepto de felicidad se aleja así de una imagen basada únicamente en la diversión o en la alegría permanente. Levantarse con paz, tener propósitos, sentirse querido y vivir de manera coherente son los elementos que, según sus palabras, permiten construir una sensación de bienestar más estable.

Y unido a la coherencia, una frase que lleva como estilo de vida es la siguiente: "Coherente con lo que siento, digo y hago".

En el caso de Llorente, además, esta filosofía convive con una profesión marcada por la exigencia, la competición y la exposición pública. En un entorno donde las opiniones sobre los deportistas son constantes, el futbolista reivindica precisamente la importancia de proteger la tranquilidad personal.