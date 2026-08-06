Melendi, 47 años: "En 2007 cogí un avión a México y tuve un altercado. Me detuvieron y mi mundo se frenó en seco"

Casi dos décadas después del polémico incidente que protagonizó en un avión con destino a México, Melendi ha vuelto a hablar con total sinceridad sobre aquel episodio que ocupó titulares en 2007.

Lo ha hecho en el pódcast El Rincón de los Errores, presentado por Marimar Vega y Ben Martínez, donde ha reconocido que aquel altercado supuso un punto de inflexión en su vida y en su carrera.

El cantante asturiano no esquiva uno de los momentos más controvertidos de su trayectoria. "Hay un error en mi vida que marca un antes y un después", afirma durante la entrevista, antes de recordar el vuelo comercial que tomó rumbo a México cuando atravesaba el momento de mayor éxito de sus primeros discos.

"Empiezas a ver a tu madre sufrir, empiezas a ver cosas" Melendi

Según explica, era "muy joven, muy inconsciente y muy inmaduro", convencido de que lo sabía todo y llevando un estilo de vida completamente descontrolado.

Aquel viaje terminó de la peor manera. Durante el trayecto se produjo un altercado con un sobrecargo que obligó al comandante a dar media vuelta al avión cuando viajaban cerca de 300 pasajeros.

Tras el aterrizaje, Melendi fue detenido y pasó varios días a disposición judicial en los juzgados de Plaza de Castilla.

"Ahí mi mundo se frena en seco", recuerda. Asegura que fue entonces cuando comenzó a ver el sufrimiento de su entorno, especialmente el de su madre, y empezó a cuestionarse la imagen que tenía de sí mismo. "Empiezas a mirarte a ti mismo desde otro lugar", reflexiona.

El cantante considera que aquel episodio le obligó, por primera vez, a iniciar un proceso de introspección. "Lo más difícil en esta vida es conseguir mirarte a ti mismo y dejar de responsabilizar a todos de lo que pasa", sostiene.

En su opinión, aquel error fue el detonante de un camino de "autoindagación personal" que comenzó ese mismo año y que, asegura, todavía continúa.

Melendi también reconoce que en aquel momento no acudió voluntariamente a pedir ayuda. Explica que la presión mediática, la preocupación de su entorno y el riesgo que corría su carrera le llevaron a iniciar un tratamiento, aunque entonces ni siquiera era consciente de que tenía un problema.

"Yo me vi obligado a pedir ayuda porque directamente puse mi carrera en peligro", admite.

"Yo creo que lo más difícil en esta vida es conseguir mirarte a ti mismo" Melendi

Durante la conversación, el intérprete vincula aquel comportamiento con las adicciones y con un vacío emocional que, según afirma, trataba de llenar sin comprender realmente su origen.

"Las adicciones son una consecuencia de no estar conectado contigo mismo", señala, al tiempo que reconoce que durante años construyó un personaje para ocultar su vulnerabilidad.

Con la perspectiva que dan los años, Melendi resume aquel episodio con una frase que resume su evolución personal.

Aunque fue el momento más difícil de su vida pública, hoy lo define como un "bendito error", convencido de que aquel altercado de 2007 fue el acontecimiento que le permitió iniciar el camino hacia el cambio personal.