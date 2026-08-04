El refugio de Gonzalo Miró: un municipio de 89.770 habitantes donde conserva un chalet de 600 m2 con piscina privada

Gonzalo Miró y la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Lejos de los platós de televisión y de los estadios de fútbol que frecuenta como comentarista, Gonzalo Miró encuentra la tranquilidad en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios con mayor renta de España y donde se ubica La Finca, la exclusiva urbanización en la que reside desde hace años.

Con cerca de 89.770 habitantes, esta localidad del noroeste de Madrid se ha convertido en el hogar de numerosos futbolistas, empresarios, cantantes y actores que buscan privacidad sin alejarse de la capital.

La Finca es considerada una de las urbanizaciones más exclusivas del país. Su elevado nivel de seguridad, la abundancia de zonas verdes y la discreción que ofrece a sus residentes han hecho que numerosas personalidades la elijan como lugar de residencia.

Gonzalo Miró en el FesTVal. Gtres

Futbolistas, artistas y grandes empresarios conviven en un entorno diseñado para garantizar la máxima privacidad.

Precisamente allí se encuentra el chalet de Gonzalo Miró, una vivienda que fue reformada por el arquitecto Joaquín Torres , uno de los nombres más reconocidos de la arquitectura residencial de lujo en España.

El resultado es una casa de líneas contemporáneas en la que predominan los espacios abiertos, la luz natural y una distribución muy poco convencional.

La vivienda cuenta con 600 m2 distribuidos en varias entreplantas, una característica que rompe con el clásico reparto por pisos completos. Como el propio Miró declaraba en el programa Supercasas de laSexta, "se suben unos escalones y están repartidos como a los dos lados de las escaleras".

La casa de Gonzalo Miró tiene piscina privada en su jardín. 'Supercasas' (laSexta)

El chalet dispone de cuatro dormitorios, cinco baños, cuatro plazas de garaje, ascensor y piscina privada. Aunque reconoce que el ascensor apenas lo utiliza, admite que resulta especialmente práctico "cuando va cargado". Todo el conjunto está pensado para ofrecer comodidad sin renunciar a un diseño moderno y funcional.

Uno de los espacios favoritos de la vivienda es su terraza de más de 75 m2, desde la que disfruta de las vistas y del buen tiempo madrileño. Sin embargo, el comunicador bromea con que "la disfrutan bastante más mis amigos que yo".

En el interior destacan los grandes ventanales, que permiten la entrada de abundante luz natural, así como una decoración de estilo contemporáneo. Los sofás negros contrastan con los cuadros en tonos rojos, anaranjados y amarillos de la artista Mercedes Rodríguez.

No es extraño que Gonzalo Miró haya elegido este rincón de Pozuelo de Alarcón como su refugio. Entre la privacidad que ofrece La Finca, una vivienda diseñada a medida y espacios como la piscina, el colaborador ha encontrado el lugar perfecto para desconectar.