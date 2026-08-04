Ana Obregón, 71 años: "Llevo un lustro sin pisar un gimnasio, pero el cuerpo se me ha puesto como a los 20"

Ana Obregón es uno de los rostros más reconocidos de la televisión española. Actriz, presentadora, bióloga y escritora, su trayectoria profesional y su vida personal la han convertido en una de las celebridades más mediáticas del país.

Ahora vuelve a ocupar titulares por un motivo muy diferente: la situación de El Manantial, la emblemática casa familiar que los García Obregón pusieron a la venta en Mallorca.

Precisamente, Mallorca ha sido durante décadas uno de los lugares más ligados a la imagen pública de Ana Obregón. Allí ha protagonizado algunos de sus tradicionales posados veraniegos, aunque en los últimos años su vida ha cambiado radicalmente tras el nacimiento de su nieta, Ana Sandra.

Fue en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! hace años cuando la presentadora sorprendió al hablar de su estado físico y revelar que llevaba años alejada del gimnasio. "Llevo un lustro sin pisar un gimnasio, sin hacer un abdominal ni nada. Pero el cuerpo se me ha puesto como cuando tenía 20", aseguraba entonces, una afirmación que generó numerosos comentarios.

Obregón explicaba que la razón no estaba en una estricta rutina deportiva, sino en el ritmo de vida que mantiene desde la llegada de su nieta. Según relataba, pasar gran parte del día pendiente de la pequeña se había convertido en su particular entrenamiento.

"Ahora, que va andando, sale disparada y yo voy detrás como una loca. Se me han tonificado los brazos de cogerla y estoy en forma corriendo para alcanzarla", contaba en aquella conversación con ¡Hola!.

Desde el nacimiento de Ana Sandra, en marzo de 2023, la actriz ha explicado en diferentes ocasiones que su prioridad es dedicar tiempo a su nieta. Esa nueva etapa ha cambiado sus hábitos diarios y, según ella misma sostiene, ha sustituido las sesiones de gimnasio por una actividad constante: jugar, correr detrás de ella y cargarla en brazos.

Así, mientras su histórica residencia mallorquina afronta una nueva etapa en el mercado inmobiliario, Ana Obregón continúa siendo noticia por diferentes facetas de su vida.

Entre ellas, una de las cuestiones que más curiosidad despierta sigue siendo cómo mantiene su físico a los 71 años, una cuestión a la que ella responde apuntando a un ejercicio tan cotidiano como exigente: el cuidado diario de su nieta.