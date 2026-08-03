Una 'tiktoker' desata la polémica durante la entrada masiva en Ceuta: "Me gustan, que vengan aquí, que dejen entrar a todos"

"Ay, amores, pues me encantaría irme a Ceuta después de esta invasión marroquí, a ver si me enamoro de algún marroquí buenorro. O sea, es que me voy a ir a Ceuta a ver si me llevo a alguno", confesaba este jueves la tiktoker Lucía Perez (@luciaperezz4__).

Las palabras de la influencer justo coincidían con la entrada a Ceuta de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos. La ciudad autónoma, con menos de 19 kilómetros cuadrados y una población rozando los 84.000 habitantes, se vio desbordada al casi duplicar sus residentes.

No habían pasado ni 24 horas desde que Pérez hizo su primera publicación cuando subió un segundo vídeo a Tik Tok donde comentaba a sus seguidores que el amor de su vida había llegado a España.

"¿Os acordáis que os he dicho que había habido una invasión marroquí y que a lo mejor el amor de mi vida venía en patera?, pues mirad esta foto que se ha hecho viral", explicaba la influencer mostrando la imagen de uno de los miles de jóvenes que había conseguido llegar a España de forma ilegal en los últimos días.

"Literalmente el amor de mi vida ha llegado a España...a mí es que me gusta un marroquí así...por favor, que dejen entrar a todos, que vengan aquí todos", pedía entre risas.

Frente a la masiva llegada, la mayoría de los vecinos de la ciudad autónoma, atemorizados, se encerraron en sus casas y cesaron su actividad comercial, como en tiempos de pandemia, pero con la diferencia de que ahora, vagaban por las calles ceutís inmigrantes ilegales.

Es por eso que, a pesar de que muchos de ellos ya han regresado a Marruecos y la situación se ha "normalizado" ya que desde este sábado la carretera de acceso a la aduana del Tarajal era un constante goteo de personas que volvían a tierras marroquíes, las redes sociales se le han 'echado encima'.

La polémica está servida

Las publicaciones de la tiktoker y las de otras cuentas que han republicado su contenido albergan miles de comentarios, de los cuales, casi su totalidad tienen un carácter muy crítico con sus declaraciones.

Algunos aluden a su falta de conciencia sobre el tema y su "falta de respeto". "Esto no es para reírse, es un total desastre sanitario y de seguridad en toda Ceuta"; "Qué difícil es pensar, parece que cobran por ello" o "No juegues con esto...qué poca cabeza tenemos", rechazan los usuarios.

Otros tantos, advierten —en ocasiones, de muy malas formas— sobre lo que ellos piensan que le puede ocurrir si conoce a algún marroquí.

"Está pidiendo un burka a gritos"; "Cuando te pongan velo, apenas puedas salir de casa, no te dejen hablar con ningún hombre y no te dejen comer jamón, a ver si sigue siendo el amor de tu vida"; "Crúzatelo a solas en la noche, y dile todo eso, y una vez se te acerque confiésale que eres trans, ya verás tú las caricias tan 'románticas' que te va a dar"; "El amor de su vida la va a degollar", le amonestan.

También, muchos internautas intentan desprestigiarla por ser una chica trans. "En realidad no es una chica la que habla, se llama Manolo y es camionero" y "Pero tú no tendrás sorpresa, ¿no?", son algunos ejemplos.