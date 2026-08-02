Paz Padilla, 56 años: "Desayuno un yogur con cereales y frutos secos, practico deporte y disfruto de mi jardín"

A sus 56 años, Paz Padilla mantiene una rutina muy marcada en la que la alimentación saludable, el ejercicio físico y el contacto con la naturaleza ocupan un lugar protagonista. La humorista ha compartido en varias ocasiones algunos de sus hábitos diarios, con los que intente cuidar tanto su bienestar físico como mental.

"Me hago un yogur de cereales y frutos secos y disfruto de mi jardín", ha explicado en sus redes sociales sobre la forman en la que le gusta comenzar el día. Para Paz, el desayuno no solo es una comida, sino también un momento de tranquilidad antes de afrontar sus compromisos profesionales.

Sentarse al aire libre mientras desayuna se ha convertido en uno de sus pequeños placeres cotidianos.

Paz Padilla. Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

Aunque ese suele ser su desayuno habitual, también le gusta variar el menú en algunas ocasiones. "Desayuno tortitas de avena con fresas y sirope de avena 0%", ha revelado en su Instagram, apostando por una opción rica en hidratos de carbono y fruta que le aporta energía para comenzar el día.

El deporte forma parte imprescindible de su estilo de vida, algo vital para cuidar nuestro cuerpo y más a partir de los 50, cuando la sarcopenia comienza. Esto significa la pérdida progresiva de la masa muscular, la fuerza y la función de los músculos del cuerpo, pero que se puede prevenir.

Paz Padilla realiza entrenamientos de fuerza de alta intensidad, convencida de la importancia de trabajar la musculatura para mantenerse en forma. Sus sesiones incluyen ejercicios en prensa, trabajo con pesas y mancuernas, rutinas específicas para fortalecer los glúteos e incluso dominadas.

La presentadora comparte con frecuencia parte de estos entrenamientos en sus redes sociales, donde muestra la evolución de sus rutinas y anima a sus seguidores a incorporar el ejercicio en su día a día.

Para ella, mantenerse activa no responde únicamente a una cuestión estética, sino también de salud y bienestar.

A estos hábitos suma una alimentación equilibrada, basada en productos frescos y sin grandes restricciones. Paz defiende que es posible cuidarse sin renunciar al placer de comer, siempre apostando por el equilibrio y la constancia como pilares fundamentales.

Entre un desayuno saludable, el entrenamiento de fuerza y los momentos de calma que encuentra en su jardín, Paz Padilla ha construido una rutina que combina actividad física, alimentación constante y tiempo para desconectar.

Un estilo de vida que refleja su apuesta por cuidar el cuerpo y la mente a través de pequeños hábitos diarios.