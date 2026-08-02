Amaia Salamanca, 40 años: "En verano vuelvo al pueblo de mi madre donde pasé mi infancia. Allí la comida es increíble"

Mucho antes de alcanzar el estrellato en las pantallas de toda España, la actriz y modelo Amaia Salamanca ya tenía un lugar especial en el norte donde desconectar.

Abadiño, un pueblo de Vizcaya, situado en la comarca del Duranguesado, es el rincón al que la actriz regresa siempre que puede para reconectar con sus raíces y su historia familiar.

“Mi relación con el País Vasco es intensa, porque es donde he pasado mis veranos de infancia y de juventud. Siempre que tengo una oportunidad, sobre todo en verano, me voy para allá”, afirmaba la actriz en una entrevista para Noticias de Álava.

Para Amaia Salamanca, Abadiño no es solo un destino de vacaciones, sino una parte fundamental de lo que ella denomina su "geografía emocional".

El vínculo de la actriz con esta villa vasca es profundo, ya que es el lugar de nacimiento de su madre: "Sigo yendo para ver a mi amama, porque mi aitite ya falleció. Aún está ella, y también tengo a mis tíos".

Durante su infancia y juventud, Amaia pasó todos sus veranos en este entorno privilegiado, creando recuerdos que la mantienen unida a la región de manera intensa.

Ahora lleva a sus propios hijos para que conozcan la tierra de la que proceden: "El País Vasco lo tengo en el corazón, y por eso también llevo a mis hijos, para que conozcan esa parte de tierra de la que ellos igualmente vienen".

Naturaleza e historia en estado puro

Abadiño es la puerta de entrada al Parque Natural de Urkiola, un espacio protegido de casi 6.000 hectáreas. El paisaje está dominado por grandes murallas de roca caliza, bosques infinitos de hayas y robles, y rutas de senderismo para todos los niveles.

Pasear por sus calles es descubrir el peso que este territorio tuvo en Vizcaya durante siglos. En el pueblo se encuentra la Torre de Torre de Muntsaratz, edificación icónica de estilo renacentista construida en el siglo XVI, y la Casa de Astola y Conjunto de Gerediaga.

Sin embargo el gran símbolo del municipio es el Santuario de los Santos Antonios de Urkiola, uno de los centros de peregrinación más antiguos y venerados de Bizkaia.

Este edificio de estilo neomedieval posee una característica única: se encuentra en una "urmuga" o divisoria de agua. Según la vertiente del tejado en la que caiga la lluvia, el agua fluirá hacia el mar Cantábrico o hacia el Mediterráneo.

La gastronomía es otro de los pilares que atraen a Amaia Salamanca de vuelta a casa. La actriz se declara amante de los platos tradicionales de su "amama" y de la calidad de los productos locales del Duranguesado.

La actriz define estos territorios no por sus coordenadas, sino por su historia personal. Amaia siente que hablar del País Vasco es, en definitiva, hablar de su historia, de su familia y de su vida