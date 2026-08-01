Úrsula Corberó, 36 años: "Desayuno un yogur con granola, frutas y un poquito de sirope de agave"

Aunque sea una de las actrices españolas con mayor proyección internacional, Úrsula Corberó demuestra que no hace falta recurrir a recetas complicadas ni a ingredientes difíciles de encontrar para empezar el día.

La protagonista de algunas de las series más populares de los últimos años apuesta por desayunos sencillos y variados, una rutina que ella misma desveló hace un par de años durante una entrevista concedida a la revista Vogue.

Lejos de seguir un menú fijo cada mañana, la actriz explicó que prefiere alternar entre varias opciones. "Tengo tres opciones de desayuno que voy alternando", aseguró durante la conversación, dejando ver que la variedad es una de las claves de su primera comida del día.

La primera de esas alternativas es una tostada con aguacate, un desayuno muy popular desde hace años y que Corberó completa con un ingrediente al que concede especial importancia.

Según explicó, la acompaña con "aceite de oliva del bueno", una puntualización con la que dejó claro que la calidad del producto también forma parte de su elección.

Otra de las propuestas por las que suele decantarse es un yogur acompañado de sirope de agave, frutas y granola. Se trata de una combinación que reúne distintos ingredientes en un mismo plato y que la actriz incluye entre las tres opciones que forman parte de su rutina habitual.

Por último, Corberó también reserva un espacio para un desayuno mucho más clásico. La tercera posibilidad es una tostada con mantequilla y mermelada, una combinación de lo más tradicional que sigue teniendo presencia en su mesa.

Además de explicar cuáles son sus desayunos favoritos, la actriz también quiso hacer una precisión sobre los productos que consume. "Todo BIO y con su café con leche de avena", señaló, resumiendo así otra de las características de su rutina matutina.

Con apenas unas frases, Úrsula Corberó dejó al descubierto una rutina de desayuno basada en la sencillez y la variedad.

Tres alternativas diferentes que va alternando según el día y que demuestran que, incluso siendo una de las intérpretes españolas más reconocidas dentro y fuera del país, sus primeras comidas de la jornada están compuestas por propuestas fáciles de preparar y elaboradas con ingredientes cotidianos.