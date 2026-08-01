El refugio de Paz Padilla y su hija Anna es un pueblo de 1.400 habitantes: "Me da paz y me baja a tierra. Es un lugar de verdad"

En plena celebración del séptimo aniversario de NoNiNá y coincidiendo con el lanzamiento de su nueva bruma corporal, Paz Padilla y su hija Anna Ferrer han vuelto a poner el foco en el lugar que da sentido a su proyecto y a su forma de entender la vida: Zahara de los Atunes.

Se trata de un pequeño municipio gaditano de apenas 1.400 habitantes censados donde ambas encuentran su refugio personal y la inspiración para la firma que construyen juntas.

Aunque la marca ha ido creciendo con el paso de los años, madre e hija coinciden en que la esencia de NoNiNá sigue estando profundamente vinculada a ese rincón de la costa de Cádiz. No solo por su paisaje, sino por el ritmo de vida que representa y que, aseguran, impregna también sus diseños.

Paz Padilla junto a su hija Anna. Cedida.

Para Paz Padilla, Zahara es mucho más que un destino habitual. "Zahara me da paz. Me baja a tierra. Allí todo es más sencillo: el mar, la familia, la comida, una puesta de sol… Para mí es un lugar de verdad, donde una vuelve a lo importante", explica.

La presentadora resume así el significado que tiene ese enclave en su vida, un espacio al que siempre regresa para desconectar del ritmo diario y recuperar la sencillez que, según cuenta, encuentra en los pequeños momentos.

"Para mí Zahara es casa, inspiración y libertad" Anna F. Padilla

Su hija Anna Ferrer comparte ese mismo vínculo emocional con el municipio gaditano. En su caso, describe Zahara como el lugar donde se mezclan los recuerdos, la creatividad y una forma concreta de vivir.

De hecho, corrobora que no se trata solo de estética, sino de una sensación. "Es ir descalza, es el viento, es el salitre, es vivir sin tanta prisa", añade.

Anna F. Padilla con el body mist. Cedida.

Precisamente esa conexión con Zahara de los Atunes les ha servido de inspiración para muchas de las colecciones de la firma durante estos siete años. Un proyecto que nació de la mano de madre e hija y que ha evolucionado manteniendo intacta la esencia que encuentran en ese pequeño pueblo gaditano.

"Creo que Zahara está muy dentro de NoNiNá, aunque no siempre sea literal. La marca tiene mucho de esa forma de entender la vida", añade Anna.

Paz Padilla con el body mist. Cedida.

Esa manera de entender la vida sigue marcando también la evolución del proyecto. Coincidiendo con el séptimo aniversario de NoNiNá, madre e hija han presentado una nueva bruma corporal, disponible por 12,90 euros, un lanzamiento con el que amplían el universo de la marca sin perder su esencia.

Sin embargo, más allá de las novedades, Paz Padilla y Anna Ferrer dejan claro que el verdadero origen de NoNiNá sigue estando en el mismo lugar: Zahara de los Atunes, ese refugio donde el tiempo parece detenerse y donde, como reconoce Paz, "una vuelve a lo importante".