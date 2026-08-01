El refugio de Ana Mena: ciudad costera con 80.000 habitantes y playas vírgenes donde tiene una casa con huerto propio

Ana Mena, quien comenzó su trayectoria artística desde muy temprana edad en programas de televisión como Menuda Noche o My Camp Rock, se ha consolidado como una auténtica diva del pop tanto en España como en Italia.

Lejos de los focos de los escenarios internacionales, la cantante tiene su propio "cuartel general emocional" en su tierra natal: Estepona.

La artista, nombrada Hija Predilecta en 2020, ha convertido este rincón de la Costa del Sol en su santuario particular para desconectar junto a su familia, en especial junto a su padre.

Huerto propio en casa

Siempre que su agenda se lo permite, la cantante se refugia en su casa de Estepona, donde posee un huerto propio donde cultiva todo tipo de verduras.

Esta afición la comparte con su padre Antonio. "Paso muy poco por mi pueblo, pero el hobby del huerto lo comparto con él; yo estoy allí y ayudo, pero él es el que entiende de campo", confesaba la artista en El Hormiguero.

Huerto y cuarentena 🌱 Cómo lo lleváis? pic.twitter.com/jbT5uFc4ex — Ana Mena (@AnaMenaMusic) March 14, 2020

En este refugio personal crecen tomates, pimientos, habas, cebollas, patatas y varias cosas más. Para la malagueña, este rincón agrícola representa su esencia pura, lejos de la presión de los focos.

La pasión de Mena por sus productos es tal que incluso llegó a enviar una caja de estas hortalizas cultivadas en Estepona a un chico que le gustaba en Italia.

Museo al aire libre y joyas botánicas

Situada a solo una hora de Málaga capital, Estepona ha logrado blindar su alma marinera frente al urbanismo masivo, lo que le valió en 2023 la medalla de plata como Ciudad Europea.

Con cerca de 80.000 habitantes, el municipio ha ejecutado una transformación radical de su centro histórico, convirtiéndolo en un laberinto peatonal donde el coche no existe y el aroma a azahar inunda cada esquina.

Cada calle del casco antiguo presume de macetas pintadas de un tono específico, creando una explosión cromática que tiene su epicentro en la emblemática Plaza de las Flores.

Pero no solo hay flores, caminar por Estepona es hacerlo dentro de un lienzo gigante gracias a la Ruta de los Murales, que cuenta con más de 60 pinturas de gran formato decorando edificios enteros.

Patrimonio milenario

Para quienes buscan profundidad histórica, el municipio custodia la Necrópolis Prehistórica de Corominas, un espacio subterráneo que recrea dólmenes con 5.000 años de antigüedad.

Además, la oferta cultural de la ciudad se enriquece con lugares como El Castillo de San Luis del siglo XVI, construido sobre una antigua medina andalusí o con el Museo Paleontológico, famoso por sus réplicas de dinosaurios.

Una de las joyas de la corona de esta ciudad es la Playa de la Rada, donde se despliegan más de 2.600 metros de arena fina. Un lugar ideal para disfrutar de la gastronomía local como los famosos espetos.

Para quienes buscan algo más tranquilo y resguardado pueden encontrar su sitio en la bahía de El Cristo que ofrece aguas cristalinas ideales para disfrutar de un buen baño.

Vigilando estas costas desde las alturas se encuentra la imponente Sierra Bermeja que ofrece rutas entre pinsapos únicos en el mundo y vistas directas al Estrecho de Gibraltar.

Para Ana Mena refugiarse en Estepona es desconectar, manteniendo los pies en la tierra mientras su voz sigue conquistando el mundo.