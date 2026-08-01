Claudia Rodríguez, mujer de Cucurella: "Nos conocemos desde hace nueve años y no nos hemos separado"

Hay gestos que nacen de la nostalgia, otros del cariño y algunos, casi sin quererlo, terminan convirtiéndose en pequeñas tradiciones familiares.

Mentiría quien dijera que un simple pijama puede decidir el resultado de un campeonato, pero sí puede convertirse en uno de esos rituales que ayudan a sobrellevar la distancia.

Eso es precisamente lo que ha contado Claudia Rodríguez, pareja del futbolista Marc Cucurella, una de las estrellas más brillantes del panorama futbolístico mundial, en un vídeo publicado en redes sociales semanas antes de que España se proclamara campeona.

La creadora de contenido ha querido explicar el origen del ya conocido como "pijama de la suerte", una historia que, según relata, comenzó durante la Eurocopa de 2024, cuando el lateral fue convocado para disputar el torneo con la selección española.

Claudia recuerda que, desde que inició su relación con el futbolista hace nueve años, apenas habían pasado largos periodos separados. "Estamos acostumbrados a que Marc viaje mucho, pero va y vuelve. No estamos acostumbrados a estar separados tanto tiempo", explica en el vídeo.

Con la intención de que el futuro fichaje del Real Madrid sintiera su presencia durante el campeonato, decidió preparar un detalle muy personal antes de que hiciera las maletas. Según cuenta, metió en la maleta su camiseta de pijama favorita impregnada con su perfume.

La razón era sencilla: los olores tienen la capacidad de transportar a las personas a momentos, lugares o seres queridos. "Los olores y las canciones siempre te transportan a un lugar, a una persona, a una etapa", afirma.

Captura de pantalla del vídeo de Claudia. Redes sociales.

Aquel gesto, asegura, tuvo una gran acogida por parte del internacional español. "Le encantó", explica, añadiendo que, además, coincidió con el buen recorrido de España en la competición.

Fue entonces cuando aquella camiseta dejó de ser únicamente un recuerdo de casa para convertirse, al menos en el ámbito familiar, en un pequeño amuleto cargado de simbolismo.

Por ese motivo, cuando llegó una nueva gran cita con la selección, Claudia no quiso romper la tradición. En el vídeo reconoce que conoce bien el carácter supersticioso de Cucurella y que tuvo claro que debía repetir el ritual.

"Yo sé que Marc es muy supersticioso, entonces tengo que hacerlo otra vez, sí o sí", relata.

Así, volvió a coger la misma camiseta de pijama, la perfumó y la colocó de nuevo en su equipaje. Más allá de cualquier creencia relacionada con la suerte, insiste en que el verdadero objetivo era otro: hacer que ambos se sintieran más cerca durante las semanas de concentración.

El vídeo concluye con una pregunta formulada en tono de humor: "¿Es mi pijama el culpable de que nos esté yendo tan bien?".

España, campeona del mundo

Semanas después de la publicación de ese vídeo, la historia ha tenido aún más repercusión al coincidir con el desenlace del campeonato.

El 19 de julio, España terminó levantando el título, un éxito que hizo que muchos aficionados recordaran aquella curiosa tradición compartida por Claudia Rodríguez.

Sin atribuir al pijama ningún poder más allá del valor sentimental que tiene para la pareja, el relato se ha convertido en una de esas historias personales que muestran el lado más íntimo de los futbolistas.