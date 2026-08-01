Antonio Resines, 71 años: "De mi infancia recuerdo los huevos fritos y la tortilla de patatas sin cebolla de mi madre"

Antonio Resines es historia viva del cine y la televisión en España. Su inconfundible tono de voz, su naturalidad y su franqueza le han convertido en uno de los rostros más queridos por el público de nuestro país.

Pero más allá de los platós, los focos y los guiones, el actor nacido en Torrelavega es un hombre de gustos sencillos, profundamente arraigado a sus costumbres y, sobre todo, un fiel amante de la buena mesa tradicional.

Lejos de las restrictivas dietas de moda, el ayuno intermitente o los superalimentos exóticos que inundan las redes sociales, Resines apuesta por la "comida de verdad".

Su relación con la gastronomía está basada en el sentido común, la calidad del producto y los recuerdos imborrables de la infancia.

Para descubrir la verdadera esencia culinaria de Antonio Resines, hay que viajar irremediablemente al pasado.

Al repasar los sabores que marcaron sus primeros años de vida, el actor lo tiene muy claro y no duda ni un segundo. "De mi infancia recuerdo los huevos fritos y la tortilla de patatas sin cebolla de mi madre", confiesa.

Además, también recordó de su niñez el pollo asado con patatas y rechazó por completo los alimentos picantes. En dicha conversación con Joseba Arguiñano, destacó el yogur griego como un imprescindible de su nevera.

Y es que, al igual que le ocurre a la gran mayoría de los españoles, la cocina materna sigue siendo ese refugio emocional inalcanzable.

Esos platos tradicionales, elaborados sin artificios, con cariño y con los ingredientes de toda la vida, son el verdadero lujo para el actor.

Frente a la alta cocina de vanguardia, Resines prefiere la honestidad de una buena tortilla de patatas hecha en casa.

A su edad, y especialmente tras haber superado un grave bache de salud derivado del coronavirus que mantuvo en vilo a todo el país, Resines es plenamente consciente de que cuidarse es innegociable.

La rutina de Resines

Sin embargo, su filosofía de vida no contempla el sufrimiento ni la restricción constante frente al plato.

El actor tiene un lema claro que aplica a su día a día para mantenerse en forma sin perder la alegría de vivir. "A veces te pasas con la comida, pero si entre semana te cuidas y te ejercitas, te lo puedes permitir", asegura con rotundidad.

"Andar es bueno, hacer ejercicio es bueno y controlar la comida es bueno", señaló el actor.

En otra ocasión, Resines compartió cuál era su desayuno favorito: "Un zumo de dos naranjas y un limón, y un cortado con leche fría. El domingo mi señora, muy comprensiva, me trae unos Manolitos o unos churros de consuelo".