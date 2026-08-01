Alejandro Sanz, 57 años: "Me levanto a las 9 de la mañana, desayuno en la cama, entreno, nado y no como nada de carne"

Alejandro Sanz en la presentación de su documental en Madrid. Sergio R. Moreno Gtres

A sus 57 años, Alejandro Sanz se encuentra en uno de los momentos de mayor equilibrio de su vida.

El paso del tiempo parece no hacer mella en el cantautor madrileño, que ha sabido encontrar la fórmula perfecta para mantenerse joven, lleno de energía y listo para afrontar sus exigentes giras internacionales.

Lejos de guardar su secreto bajo llave, el artista ha revelado cuáles son los pilares fundamentales de su día a día que le han permitido transformar su físico y su mente.

Y la clave, según él mismo confiesa, está en haber comprendido que "las dietas milagro no sirven, son solo poner parches a la herida".

Para el intérprete de Corazón, partío, el inicio del día marca el ritmo del resto de la jornada. Ha dejado atrás las prisas y el estrés de antaño para sumarse de lleno a la filosofía del autocuidado.

"Me levanto sobre las 9, soy slow morning total. Las mañanas para mí son sagradas, hasta después de comer no hago nada. Desayuno en la cama, leo el periódico, entreno en el gimnasio, nado y como", explica.

Su rutina matutina invita a la calma más absoluta y requiere dormir las horas suficientes para amanecer descansado.

Disfrutar de su desayuno en la cama mientras lee el periódico y se pone al día con la actualidad, un pequeño lujo diario que le ayuda a centrarse antes de que empiecen a sonar los teléfonos y las obligaciones del estudio de grabación llamen a la puerta.

La alimentación del cantante ha experimentado una metamorfosis total en los últimos años.

Hace tiempo que decidió reestructurar su menú, siendo la eliminación de la proteína animal el cambio drástico: "No como nada de carne".

En su lugar, el madrileño ha adoptado un patrón nutricional mucho más vegetal, limpio y enfocado en la longevidad.

A sus mañanas relajadas se suma la práctica del ayuno intermitente, una herramienta que muchos rostros conocidos utilizan para mantener a raya el peso y mejorar la salud.

Tras sus horas de ayuno, Sanz suele romperlo con zumos naturales y alimentos ricos en nutrientes que le aportan una inyección inmediata de vitalidad.

Pero la dieta y la tranquilidad mental no solo son todo. A sus 57 años, el artista es plenamente consciente de que el movimiento es innegociable para mantenerse ágil.

Después de ese arranque pausado y reflexivo, Sanz pasa a la acción: "Entreno en el gimnasio y nado", confiesa.

La rutina de Alejandro Sanz

La combinación de ejercicios de fuerza con la natación le permite tonificar el cuerpo, mantener una excelente resistencia pulmonar para sus conciertos de más de dos horas y liberar tensiones.

Alejandro Sanz ha demostrado que el bienestar real no se logra de la noche a la mañana, sino a través de la constancia y de escuchar al propio cuerpo.