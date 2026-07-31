Pedro Piqueras, 71 años: "Desayuno una tostada de aceite y mermelada de fresa, yogur de coco, café con leche y tortilla"

A sus 71 años, Pedro Piqueras respira, por fin, a un ritmo radicalmente distinto. Quien fuera el indiscutible rostro de la actualidad en los Informativos Telecinco durante casi dos décadas, cerró una etapa de 51 años de trayectoria profesional ininterrumpida a finales de 2023.

Lejos del vértigo de los sucesos, el reloj implacable y las cámaras, el periodista albaceteño ha diseñado un día a día en el que el bienestar, el autocuidado y la naturaleza son los absolutos protagonistas.

Se podría pensar que alguien con todo el tiempo libre del mundo aprovecharía su jubilación para dormir hasta tarde, pero Piqueras es un hombre arraigado a sus costumbres.

En su actual rutina, afincada en una casa cerca de la sierra de Madrid, el despertador sigue sonando temprano.

Como él mismo confesó recientemente con su habitual sentido del humor, sigue ganándole la carrera al alba en su finca: "El gallo se despierta con el sol y yo antes".

Aunque sus horas de sueño han variado, tiene claro cuál es el punto de partida perfecto para su jornada: "Me levanto a las 5 y media de la mañana, una hora buena para leer y hacer yoga".

Esta disciplina milenaria se ha convertido en su gran secreto para mantenerse joven. Gracias a la práctica constante de yoga, el periodista asegura haber ganado una envidiable flexibilidad física e incluso ha logrado perder peso de forma saludable.

Tras nutrir la mente con la lectura y estirar el cuerpo, su mañana continúa al aire libre, cuidando con mimo de sus cinco gallinas y trabajando en su propio huerto de hortalizas.

Para afrontar una mañana tan activa en el campo, la alimentación juega un papel primordial y el comunicador apuesta por un festín matutino: "Desayuno una tostada con aceite y mermelada de fresa; un yogur de coco, que mezclo con uvas moscatel verdes; un café con leche de almendras; y una tortilla francesa".

La metamorfosis de Pedro Piqueras va mucho más allá del plano físico; es ante todo, una reivindicación vital.

Durante más de medio siglo, sus estrictos horarios de televisión le impidieron cenar con su familia o hacer planes con amigos, lo que le llevó a reflexionar profundamente y a sentir que "algo se estaba perdiendo de la vida".

La rutina de Pedro Piqueras

Esa misma filosofía es la que plasma en su último libro, lanzado de manera reciente y muy oportunamente titulado Cuando ya nada es urgente.

En la actualidad, el comunicador confiesa que no echa de menos la televisión.

Sus días transcurren felices entre sus colaboraciones pausadas en Radio Nacional de España, el cultivo de su huerto y el calor de los suyos.

A sus 71 años, Pedro Piqueras nos demuestra que la mejor noticia no se cuenta desde un plató, sino que se vive cada mañana al amanecer.