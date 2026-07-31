Laura Madrueño, 40 años: "Desayuno un té, varios tomates, manzanas e higos de mi huerto ecológico"

Laura Madrueño ha convertido la naturaleza en una parte esencial de su forma de vivir. Más allá de su faceta como presentadora de Supervivientes o de El Tiempo en Informativos Telecinco, la periodista lleva años defendiendo un estilo de vida estrechamente vinculado al entorno natural.

Así lo explicó en el portal Vivienda Saludable, donde desveló algunos de sus hábitos cotidianos, entre ellos el desayuno que suele tomar en su vivienda situada en plena sierra de Madrid.

La comunicadora relató que su rutina matinal comienza aprovechando los productos que cultiva en casa. "Para desayunar recojo de mi huerto ecológico algunos tomates, plantas aromáticas para preparar el té, y de los frutales algunas manzanas e higos maduros", explicaba entonces.

En esa misma entrevista, Madrueño dejaba claro que su vivienda no responde únicamente a un criterio estético, sino que forma parte de un proyecto personal mucho más amplio.

Según explicaba, se trata de "un proyecto de vida que se desarrolla en su totalidad en torno a la idea de la integración y el respeto por la naturaleza", una filosofía que también se refleja en sus hábitos diarios, como la alimentación.

La periodista contaba además que tiene la suerte de comenzar el día rodeada de naturaleza. "Por las mañanas tengo la suerte de despertarme con el canto del gallo y con el tolón-tolón de las vacas", señalaba, describiendo el entorno en el que se encuentra su vivienda.

Su apuesta por una vida conectada con el medio ambiente también queda patente en el diseño de la casa. En declaraciones al citado portal, explicaba que todas las estancias cuentan con aperturas al exterior para aprovechar al máximo la luz natural y que las ventanas están diseñadas para ofrecer un elevado aislamiento tanto frente al frío del invierno como al calor del verano.

Asimismo, detallaba que la vivienda funciona con energías renovables gracias a un sistema basado en paneles solares y geotermia, además de incorporar un sistema de recogida de agua de lluvia para el riego del jardín y del huerto ecológico del que obtiene productos como tomates, manzanas, higos y plantas aromáticas para preparar el té.

"En este proyecto hemos intentado pensar en cada detalle para conseguir vivir de una forma más consonante con nuestro planeta", concluía Laura Madrueño.