David Bustamante, 44 años: "En mi infancia no teníamos para vacaciones, pero sí para el plato combinado de la churrería"

A sus 44 años, David Bustamante no olvida sus orígenes ni la infancia que vivió en San Vicente de la Barquera (Cantabria). El artista ha recordado en numerosas ocasiones que su familia no disponía de muchos recursos económicos, pero que nunca le faltó el cariño de sus padres.

"A lo mejor no teníamos dinero para irnos de vacaciones ni nada, pero nunca nos faltaba para ir a comer un plato combinado en la churrería Urquiza cada domingo todos juntos y eso era una verdadera fiesta", recordó en el programa 100% Únicos de Cuatro.

Aquellas comidas familiares se convirtieron en una tradición que, pese a su sencillez, representaba un auténtico lujo para el cantante.

David Bustamante, en el programa de Cuatro '100% Únicos'. Mediaset España

Bustamante fue el mediano de tres hermanos y disfrutó de una infancia creciendo entre las calles y playas de San Vicente de la Barquera. Aunque reconoce que "era muy buen niño, un adolescente difícil, pero muy buen niño".

"Mi padre era albañil y mi madre ama de casa", dos figuras fundamentales en su educación. "Mi padre ha sido un padre presente, como yo lo he intentado ser. He tenido mucha suerte con los padres que me han tocado, amorosos, pendientes, que me dejaron ser como era", confesó en el medio citado.

Antes de convertirse en uno de los rostros más populares de la primera edición de Operación Triunfo, David también conoció de primera mano la dureza del trabajo físico. "Trabajé de albañil desde los 14 a los 19, que empecé mi carrera en Operación Triunfo. Se pasa frío y calor, duelen las manos y la espalda".

Una experiencia que le permitió valorar aún más el esfuerzo de su padre y comprender el sacrificio que suponía sacar adelante a la familia.

Aquel cambio de vida llegó en 2001, cuando su participación en el talent show le abrió las puertas de la música y transformó por completo su futuro. Sin embargo, el cantante nunca ha olvidado los años anteriores al éxito, marcados por el trabajo, la humildad y el apoyo incondicional de los suyos.

Ahora, David Bustamante afronta un nuevo reto profesional como concursante de Masterchef Celebrity Legends, un formato en el que volverá a mostrar una faceta diferente ante el público.

Una oportunidad donde le podremos volver a ver delante de los fogones de La 1. Hay que recordar que el cantante ya participó en el programa en el año 2021 donde quedó el tercer clasificado tras una reñida final en el que se coronaron ganadores Miki Nadal y Juanma Castaño.