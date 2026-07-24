El refugio de Fabián Ruiz: un municipio de 38.800 habitantes, iglesia del siglo XV y famoso por su tomate

Aunque Fabián Ruiz ha desarrollado gran parte de su carrera en Italia, Francia y las concentraciones de la selección española, hay un lugar al que siempre regresa cuando necesita desconectar: Los Palacios y Villafranca, el municipio sevillano que le vio crecer y donde dio sus primeras patadas.

Con cerca de 38.800 habitantes, esta localidad situada a unos 30 kilómetros de Sevilla conserva un marcado carácter agrícola y una identidad muy ligada a sus tradiciones, convirtiéndose en el refugio perfecto para el centrocampista cuando regresa a casa.

Ubicado en la comarca del Bajo Guadalquivir, la historia de este lugar siempre ha estado vinculada a la fertilidad de sus tierras. Su emplazamiento, en una de las grandes llanuras agrícolas de Andalucía, permitió que durante siglos la agricultura fuera el principal motor.

Fabián, Jesús Navas y Gavi, en la recepción institucional tras la conquista de la Nations League en los Palacios y Villafranca. EUROPA PRESS

Hoy sigue siendo uno de los mayores productores hortofrutícolas de la provincia de Sevilla y un referente nacional gracias a uno de sus productos más emblemáticos:su tomate con intenso sabor, textura carnosa y calidad.

Pasear por su centro histórico permite descubrir un municipio tranquilo, de calles amplias y plazas donde todavía se mantiene el ambiente propio de los pueblos andaluces. Las fachadas encaladas, los balcones repletos de flores y los comercios tradicionales forman parte de una estampa que apenas ha cambiado.

Uno de los monumentos más importantes es la iglesia de Santa María la Blanca, un templo cuyos orígenes se remontan al siglo XV y que constituye el principal referente patrimonial de la localidad.

A lo largo de los siglos ha experimentado diversas ampliaciones y reformas, dando lugar a un edificio que mezcla diferentes estilos arquitectónicos, aunque conserva la esencia de su construcción original. Su torre domina el perfil urbano y es uno de los símbolos más reconocibles del municipio.

Muy cerca se encuentra la Plaza de España y el Edificio del Ayuntamiento, auténtico corazón de la vida social ya que se concentran buena parte de los bares, cafeterías y comercios locales.

El ritmo pausado, las terrazas llenas, y el trato cercano son algunos de los rasgos que mejor definen la forma de vivir de este municipio sevillano.

Pero si hay algo que ha dado la fama por excelencia a Los Palacios y Villafranca es su tomate. Las condiciones climáticas del Bajo Guadalquivir, junto con la riqueza de sus suelos, permiten cultivar una variedad especialmente apreciada por su sabor.

La gastronomía local va mucho más allá de este cultivo estrella. La cocina tradicional sevillana está muy presente en sus bares y restaurantes, donde no faltan platos elaborados con productos de la huerta, carnes ibéricas, pescados...

No es extraño que Fabián Ruiz continúe manteniendo un fuerte vínculo con su pueblo natal. Aquí dio sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los mejores centrocampistas de Europa.