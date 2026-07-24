Gavi, 21 años: "Siempre como un buen plato de pasta antes de jugar un partido y mi fruta favorita es el melocotón"

A pesar de haber tenido una participación reducida en minutos durante el Mundial 2026, el centrocampista del FC Barcelona, Gavi, ha reafirmado su estatus como un referente de profesionalismo y resiliencia.

A sus 21 años, el futbolista sevillano ha demostrado que el éxito en la élite depende de rutinas innegociables: un plato de pasta como ritual pre-partido y el melocotón como su fuente de energía predilecta, pilares fundamentales de una dieta que busca la máxima salud y prevención de lesiones.

Para Gavi, la clave de su bienestar no reside en productos complejos, sino en una alimentación equilibrada y natural.

El jugador enfatiza que su filosofía es "comer de todo y sano", una estrategia diseñada para evitar cualquier imprevisto físico que pueda comprometer su rendimiento.

El jugador declaró en una entrevista para Men's Health que antes de cada encuentro, su elección es siempre un "buen plato de pasta".

A diferencia de otros atletas, Gavi ha revelado que no tiene un snack proteico favorito; prefiere recurrir a la fruta: "Me gusta mucho la fruta, y mi favorita es el melocotón", fruta a la que califica también como su snack favorito.

El futbolista reconoce que ahora cuida más su imagen y salud personal, consciente de que los deportistas son un ejemplo para los niños y niñas.

Gimnasio como escudo protector

Tras haber superado lesiones importantes en el pasado, Gavi ha transformado su bienestar físico a través de una disciplina de hierro en el gimnasio.

Aunque el jugador confiesa que prefiere el césped, realiza protocolos de activación antes de cada sesión y trabajo de fuerza después del entrenamiento de campo.

Gavi con la Copa del Mundo Reuters

"En los últimos años he aprendido de la importancia del trabajo de fuerza, también después de las lesiones. Y es algo que hago cada día para estar mejor y sentirme mejor también dentro del campo".

Gavi atribuye su evolución física a una combinación de buena genética y el trabajo constante en el club, permitiéndole ganar masa muscular de forma orgánica a pesar de su juventud.

Equilibrio mental

El bienestar de Gavi también se sustenta en su capacidad para desconectar de la alta presión competitiva.

Durante la concentración mundialista, el centrocampista utilizó diversos métodos para mantener su salud mental en equilibrio. Y es que para alejarse del fútbol por un rato, Gavi se refugia en el cine, las series y los videojuegos.

A sus 21 años, el centrocampista no solo destaca por su magia en el campo, sino por una resiliencia y constancia que lo han llevado a superar periodos difíciles de lesiones para seguir siendo una pieza clave tanto en el FC Barcelona como en "La Roja".