El restaurante familiar donde Unai Simón es cliente habitual: "Las mejores variedades de paella, carne o pescado"

Cuando Unai Simón quiere disfrutar de un buen arroz en San Sebastián, una de sus opciones de confianza es ARROCESC, un proyecto gastronómico familiar especializado en arroces por encargo que se ha ganado un hueco entre los amantes de este plato en Donosti.

Situado en la capital guipuzcoana y fundado por César Carlavilla López, el establecimiento apuesta por elaborar cada arroz al momento y adaptarlo al gusto de cada cliente, ofreciendo un servicio de chef privado para eventos y celebraciones.

La gran seña de identidad de ARROCESC es su amplia variedad de recetas. Además de poder personalizar prácticamente cualquier elaboración, su carta incluye propuestas tan apetecibles como el arroz negro, el arroz de camarón rojo y sepionet o el arroz de txuleta y pimientos rojos, entre otros muchos.

ARROCESC Instagram

Una selección pensada para quienes buscan salir de la clásica paella y descubrir combinaciones originales sin renunciar al producto de calidad.

Carlavilla presenta esta degustación de paellas como "una experiencia pensada para compartir desde la cercanía, la confianza y, sobre todo, el disfrute".

El proyecto nació con una filosofía muy clara: preparar arroces de forma totalmente artesanal, respetando los tiempos de cocción y utilizando ingredientes frescos en cada elaboración.

Cada paella se elabora bajo pedido, lo que permite adaptar el punto del arroz y los ingredientes a los gustos de cada comensal, ya sea con opciones de carne, pescado o verduras.

Arroz a banda Cedida

Lleva "todo lo necesario a tu casa y cocinamos el arroz al momento. Tú solo tienes que disfrutar". Un chef privado que ofrece un servicio para reuniones familiares, celebraciones o eventos, trasladando toda la experiencia gastronómica hasta el domicilio del cliente.

Esta propuesta ha convertido al establecimiento en una opción muy demandada para quienes quieren disfrutar de un arroz recién hecho sin salir de casa. Entre sus variedades también ofertan arroz de pollo y morcilla de wagyu, ARROCESC de magret de pato con setas, ARROCESC de secreto ibérico y pimientos...

ARROCESC Instagram

Gracias a esa combinación de producto, elaboración artesanal y una carta repleta de recetas para todos los gustos, ARROCESC se ha convertido en uno de los rincones gastronómicos de referencia para los amantes del arroz en San Sebastián.

Un lugar donde tanto Unai Simón como muchos otros clientes encuentran desde los sabores más tradicionales hasta propuestas mucho más creativas, siempre con el arroz como auténtico protagonista.

Como puede verse en sus redes sociales, el equipo presta especial atención al caldo, al sofrito y al punto exacto del arroz, tres elementos fundamentales para conseguir un resultado equilibrado y lleno de sabor.