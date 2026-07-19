Ferran Torres, 26 años: "Desayuno gofres con chocolate y croissants antes de los partidos y ceno a las 20:00"

La alimentación es una parte fundamental del rendimiento de cualquier futbolista profesional, pero Ferran Torres reconoce que su rutina cambia por completo cuando llega el día de partido.

Aunque en su día a día sigue unos hábitos muy estrictos, el delantero del FC Barcelona tiene una curiosa tradición gastronómica antes de saltar al terreno de juego.

El internacional español practica el ayuno intermitente, una pauta alimentaria con la que asegura sentirse más cómodo. "Suelo cenar sobre las 19:30 u 20:00 de la tarde y hasta el día siguiente a las 14:00 no ingiero nada", reveló en una entrevista en El Hormiguero.

Ayuno intermitente. iStock

El resultado es que, ni más ni menos, el delantero se siente con más energía. "Con el estómago vacío me siento con más energía, no siento la necesidad de comer a primera hora de la mañana".

Este método hace que su última comida del día sea siempre bastante temprana. Cenar alrededor de las ocho de la tarde le permite mantener un largo periodo de ayuno hasta la comida del día siguiente, una práctica que, según él, le ayuda a sentirse más ligero y con mejores sensaciones durante los entrenamientos.

Sin embargo, cuando hay partido, Ferran rompe completamente esa dinámica. "Los días de partido es como si fuera mi cumpleaños, nos tomamos un desayuno contundente", confesó entre risas a Pablo Motos. Es el único momento en el que deja a un lado el ayuno para cargar energía antes de competir.

Y lo hace con una elección que sorprende tratándose de un deportista de élite. "Desayuno gofres con chocolate blanco o un croissant relleno de chocolate", reveló. Un capricho que disfruta especialmente antes de los encuentros y que forma parte de su ritual personal para afrontar los noventa minutos.

Ferran Torres, con la Selección. Reuters

Aunque pueda parecer una elección poco habitual en un futbolista profesional, este tipo de desayunos también aporta una importante cantidad de hidratos de carbono de rápida absorción, fundamentales para afrontar un esfuerzo físico de alta intensidad.

Además, el resto de su alimentación durante la semana está muy controlada, por lo que estos pequeños caprichos se integran dentro de una planificación nutricional para rendir al máximo.

Más allá de la comida, Ferran Torres ha explicado en alguna que otra ocasión que cuida al detalle todos los aspectos relacionados con su preparación física. Descanso, entrenamiento, recuperación y alimentación forman parte de una rutina muy marcada que le permite competir al máximo nivel durante toda la temporada.