Jaime Cantizano, 52 años: "Desayuno una rebanada de pan con huevo escalfado, guacamole y sésamo acompañada de un café expreso solo, sin leche"

Parece que el tiempo se ha detenido para Jaime Cantizano. A sus 52 años, el carismático presentador jerezano mantiene intacto ese atractivo sereno y esa vitalidad inagotable que le catapultaron a la primera línea mediática hace ya más de dos décadas.

Muchos de sus seguidores se preguntan constantemente cuál es el pacto con el diablo que ha firmado el comunicador para lucir un rostro radiante y un físico tan cuidado.

Sin embargo, detrás de esa imagen impoluta no hay magia, ni atajos milagrosos, sino una disciplina férrea, hábitos muy saludables y una rutina que cumple de lunes a domingo.

La vida de un hombre todoterreno de la radio y la televisión exige sacrificios considerables y el despertador de Cantizano suena mucho antes de que pongan las calles.

El presentador, que hace tiempo decidió escuchar a su cuerpo y renunciar a ingredientes vacíos como los azúcares refinados, tiene muy claro qué necesita para rendir al máximo.

Su secreto matutino es una auténtica declaración de intenciones nutricionales: "Desayuno una rebanada de pan con huevo escalfado, guacamole y sésamo con un café expreso solo, sin leche ni azúcar".

Esta elección dista mucho de ser casual; es una combinación maestra. El pan le aporta la base de hidratos necesarios, el huevo escalfado garantiza proteínas puras de alto valor biológico y el aguacate junto a las semillas le proporcionan una dosis inmejorable de grasas saludables (Omega 3).

El desayuno que normalmente toma Cantizano lo disfruta en Barbillón Oyster (Avda. de Valdemarín, 165), en Aravaca: "Desde hace unos años lo tomo así y ya no me gusta de otra manera. Si lo preparo en casa, siempre incluyo aguacate y leche de avena".

Para el almuerzo, el presentador no duda: "Conozco dos restaurantes en Madrid con los que no fallo: Puntarena (Alberto Aguilera, 20), en Casa de México, con una enorme actividad cultural y de donde nunca me voy sin disfrutar de su ceviche, y la otra opción es Charrúa (Conde Xiquena, 4) porque tratan maravillosamente la carne y preparan un boniato y unos puerros a la brasa que son para volver una y otra vez".

Sobre su aperitivo top, el comunicador apuesta por Andalucía: "Jerez es único para eso, aunque para ir de tapeo me quedo con Bar Juanito (Pescadería Vieja, 8), en el casco viejo, y con su agradable patio interior; sus famosísimas alcachofas y sus tortillas de camarones son sencillamente insuperables.

Finalmente, su postre favorito es la tarta de queso: Me obsesiona, podría tomarla todos los días. Mi favorita es la que preparan en Fismuler (Sagasta, 29), en Madrid. Es difícil encontrar una que esté mejor hecha".

La rutina de Cantizano

Además de cuidar su alimentación, el andaluz apuesta plenamente por el senderismo: "Es de las cosas que más me hacen disfrutar en la vida. Puedo caminar entre cuatro o seis horas por las sierras de Madrid o Segovia, incluso con nieve. Entre mis rutas favoritas está la de las Hoces del Río Riaza, con múltiples cortados y ermitas maravillosas".

"Hago natación, trekking, largos paseos en bicicleta por el campo, running al aire libre, ejercicios de estiramientos... Todo esto, pero sin obsesionarme", señaló en una entrevista para Vanitatis.