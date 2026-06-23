Óscar Casas, 27 años, y su rutina: "Necesito desayunar siempre mis dos tostadas con tomate, pavo y queso fresco"

A sus 27 años, Óscar Casas mantiene una rutina muy marcada en lo que respecta a la alimentación. El actor tiene claro que el desayuno es una de las comidas más importantes del día y no está dispuesto a saltársela bajo ningún concepto.

"Siempre tengo que desayunar sea la hora que sea. Si me recogen para rodar a las cinco de la mañana, me tengo que levantar a las cuatro y cuarto, porque necesito darme una ducha y preparar mi desayuno", explicaba en una entrevista para La Voz de Galicia.

Su fórmula es sencilla, pero muy completa desde el punto de vista nutricional: "Mis dos tostadas de pan de centeno con tomate rallado, lonchas de pavo, queso fresco, aceite, sal y pimienta".

Un desayuno con un alto contenido en fibra, proteínas, grasas saludables y vitaminas que le permite afrontar la jornada con energía. De hecho, el actor reconoce que el pan es un alimento imprescindible para él y que rara vez falta en sus comidas.

Más allá de la alimentación, Casas mantiene una estrecha relación con el deporte: "Yo entreno todos los días, el deporte forma parte de mi vida. Me da una paz mental increíble y una sensación de compromiso conmigo mismo que me encantan", declaró en Men's Health.

Óscar Casas Cristina Villarino.

Para el intérprete, el ejercicio no es solo una cuestión física, sino también una herramienta fundamental para cuidar su bienestar emocional.

Sin embargo, no siempre ha podido comer de forma equilibrada. Debido a su carrera, tuvo que someterse a una transformación física extrema para preparar un personaje.

"Tomaba una lata de atún por la mañana y esa era mi alimentación durante todo el día. Esa lata estaba tan rica, aunque ahora no la puedo ni oler", reveló entre risas en el programa El Cine de la Ser.

A pesar de su disciplina, el menor de los Casas reconoce que también tiene debilidades gastronómicas. "En general como de todo y muy variado, pero peco demasiado con la comida basura, ¡es imposible resistirse!

Entre sus caprichos favoritos destaca elqueso, un alimento que considera imprescindible en sus aperitivos. "Lo mejor del mundo", expresó en una entrevista para Esquire.

Sumado a esto, Óscar Casas ha decidido eliminar el alcohol por completo después de interpretar al gimnasta español Gervasio Deffer. "Sigo sin tocar nada de alcohol. A veces, y sobre todo en verano, es complicado porque está supernormalizado en nuestra sociedad", expresó en la misma entrevista.