Miguel Ríos, 82 años, y su dieta: "Desayuno siempre un kiwi con yogur y dos tostadas con jamón. La edad te obliga a cuidar el estómago"

A sus 82 años, Miguel Ríos sigue siendo uno de los grandes referentes de la música en España. Sin embargo, el artista atraviesa estos días un pequeño contratiempo de salud que le ha obligado a modificar temporalmente su agenda profesional.

El intérprete de Bienvenidos tenía previsto actuar este fin de semana en las fiestas de Ourense, pero finalmente ha tenido que cancelar su participación después de sufrir un accidente doméstico.

Según explicó en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, los médicos le han diagnosticado un leve traumatismo craneal y le han recomendado suspender temporalmente los conciertos para garantizar una recuperación completa.

Miguel Ríos. Jesús Umbría.

Más allá de este percance, Miguel Ríos siempre ha defendido la importancia de cuidarse para poder seguir subiéndose a los escenarios. Consciente de que el paso de los años obliga a prestar más atención a la salud, el cantante ha incorporado a su rutina hábitos de vida saludable.

"Mi dieta pasa por comer mucha verdura y alimentos ricos en fibra. Últimamente no tolero muy bien los platos salpimentados, por lo que huyo del picante", expresó en una entrevista para El Mundo.

"Está claro que la edad te obliga a cuidar el estómago. El reflujo es mortal para las cuerdas vocales, así que lo picante nunca en gira", reconoció en la misma conversación. Una preocupación lógica para alguien que continúa utilizando su voz como principal herramienta.

El desayuno es otro de los momentos que tiene perfectamente estructurado. "Normalmente desayuno kiwi con yogur y un par de tostadas con jamón", reveló en Tapas Magazine. Una combinación sencilla que le aporta proteínas, fibra, vitaminas y energía para comenzar la jornada.

Pero su bienestar no depende únicamente de la alimentación. El cantante mantiene una rutina física constante que le ayuda a conservar la movilidad y la forma física.

Según contó en El Hormiguero a Pablo Motos, intenta caminar todos los días "una horita", hace remo para tener el tren superior tonificado y también monta en bicicleta siempre que tiene ocasión.

Lejos de bajar el ritmo, Miguel Ríos continúa demostrando que la edad no es un obstáculo para mantenerse activo. Eso sí, ahora escucha más que nunca las señales de su cuerpo.

Una filosofía basada en la moderación, el ejercicio regular y una alimentación equilibrada que le ha permitido seguir disfrutando de los escenarios más de medio siglo después de revolucionar el rock español.