Netflix confirma el estreno de uno de sus mayores éxitos de ciencia ficción y terror: lanza su inesperado primer tráiler

La espera ha terminado. Netflix ya ha puesto fecha de estreno a una de las películas llamadas a convertirse en uno de sus próximos grandes éxitos. La última casa llega para quedarse y aspira a conquistar el número uno de la plataforma como uno de los films más esperados del año.

La cinta de ciencia ficción y terror se estrenará en pleno verano. La N roja ha confirmado que su lanzamiento tendrá lugar el próximo7 de agosto. Para esa fecha será el momento perfecto para preparar las palomitas, bajar las persianas y disfrutar de una noche de tensión.

Aunque todavía faltan algunas semanas para su llegada, los fanáticos de este género ya pueden ir calentando motores con el inquietante tráiler que Netflix acaba de compartir en sus redes sociales.

Fotograma de la película 'La última casa' Netflix

Un avance cargado de tensión que deja entrever una historia claustrofóbica en la que el hogar, tradicionalmente asociado a la seguridad, se transforma en una auténtica prisión. Una propuesta que juega con el miedo psicológico, la supervivencia y la incertidumbre constante.

La trama sigue a una familia que queda atrapada dentro de su propia vivienda sin posibilidad de escapar. Lo que en un principio parece una situación temporal acaba convirtiéndose en una pesadilla.

A medida que pasan los días, los recursos empiezan a escasear, la convivencia se deteriora y una amenaza exterior, de la que apenas se conocen detalles, les impide abandonar la casa.

El dato más impactante de la historia es el tiempo que permanecen encerrados. Los protagonistas llegan a pasar más de 1.000 días aislados, es decir, más de tres años viviendo entre las mismas paredes.

Al paso del tiempo y al peligro que existe fuera se le suman sus propios miedos, obsesiones y conflictos internos. Una situación límite que permite llevar al espectador al borde del asiento.

El reparto está encabezado por la actriz Greta Lee, una de las intérpretes más aclamadas de los últimos años gracias a su trabajo en Vidas pasadas. Junto a ella aparece Wagner Moura, conocido por su papel en Narcos y Gabriel Barbosa, completando un reparto del que Netflix guarda numerosos secretos.

Detrás de las cámaras se encuentra Louis Leterrier, responsable de títulos tan populares como Transporter 2 o Furia de Titanes.

Aunque Netflix apenas ha revelado información sobre la naturaleza que mantiene encerrada a la familia, precisamente ese misterio se ha convertido en uno de los grandes atractivos del proyecto.

Todo apunta a una mezcla entre terror psicológico, ciencia ficción distópica y drama de supervivencia que recuerda a algunos de los grandes éxitos del género.