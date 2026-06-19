La playa donde veranea Miguel Ríos: 30.000 habitantes, 16 km de costa, castillo del siglo XIII y arena dorada y fina

Miguel Ríos es historia viva de la música en nuestro país. Tras más de seis décadas subido a los escenarios, protagonizando giras multitudinarias y componiendo himnos que han marcado a varias generaciones, el artista valora ahora más que nunca la tranquilidad.

Lejos de los focos y de las masificaciones de otros enclaves turísticos, el intérprete de Bienvenidos tiene un rincón predilecto para desconectar.

Ese lugar no es otro que Rota. Este pintoresco municipio gaditano se ha convertido desde hace años en el refugio personal del cantante. Una localidad que, con el paso del tiempo, ha sabido mantener intacta su esencia marinera y su encanto tradicional, atrapando a rostros muy conocidos del panorama cultural español.

Con un censo que ronda los 30.000 habitantes durante el invierno, la villa ofrece ese equilibrio perfecto entre la intimidad de un pueblo y los servicios de una ciudad pequeña.

Es un rincón donde nadie interrumpe el paseo matutino del artista ni su café en las terrazas del casco antiguo. Aquí, el anonimato es un pacto no escrito entre los vecinos y sus ilustres visitantes.

Pero si hay algo que enamoró a Miguel Ríos desde el primer momento, es su espectacular litoral. Rota presume de ofrecer 16 km de costa ininterrumpida.

Playas inmensas de arena dorada y fina que se funden con el azul del océano y los pinares cercanos. Desde la popular playa de La Costilla, galardonada constantemente por la calidad de sus aguas, hasta los parajes más salvajes y vírgenes de Punta Candor, el cantante tiene espacio de sobra para perderse mirando al horizonte.

Puerto de Rota

El patrimonio del municipio también juega un papel fundamental en su atractivo. Perderse por sus calles encaladas es viajar en el tiempo, especialmente cuando se topa de frente con su majestuoso Castillo de Luna, del siglo XIII.

Esta fortaleza histórica, que hoy es el gran emblema de la villa, vigila el trazado urbano y aporta ese toque monumental que tanto fascina a quienes buscan algo más que sol y playa.

Además, el municipio se ha consolidado como un imán para otros intelectuales, músicos y escritores. Compartir atardeceres y tertulias en la Costa de la Luz con amigos de profesión es otro de los grandes alicientes para Ríos.

En sus plazas, la cultura se respira de forma natural, creando un ambiente bohemio y relajado que encaja a la perfección con el espíritu libre del roquero.

Castillo de Luna (Ronda)

La rutina del granadino en este paraíso del sur es sencilla y terrenal. Lejos de excentricidades, prefiere los placeres mundanos. Las mañanas suelen estar marcadas por largas caminatas acariciando la brisa del mar.

A la hora del aperitivo, el buen comer gaditano manda. La gastronomía local, con la urta a la roteña como plato estrella y el vino tintilla de Rota regando las sobremesas, conforma el plan perfecto para los días de verano.

No es de extrañar que el roquero regrese fielmente cada temporada. Rota le ofrece la paz, el clima y la inspiración que todo artista necesita.

Un rincón del sur donde el tiempo parece detenerse y donde el padre del rock español sigue encontrando su particular melodía vital.