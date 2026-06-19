Carlos Alcaraz, 23 años: "Entreno siempre a las 9:30 y mi desayuno ideal se basa en café, huevos, tostada y fruta"

A sus 23 años, Carlos Alcaraz se ha consolidado como una de las grandes estrellas del tenis mundial. Sin embargo, detrás de los títulos y las victorias hay una rutina marcada por la disciplina, el entrenamiento y una alimentación adaptada a las exigencias de la élite deportiva.

El murciano ha explicado en varias ocasiones que intenta mantener hábitos relativamente sencillos, especialmente durante las primeras horas del día. En una entrevista para GQ confesó que su desayuno ideal se basa en "fruta fresca, huevos y sí o sí, café".

Aunque reconoce que no siempre puede seguir la misma rutina debido a los constantes viajes que exige el circuito profesional. "Depende mucho de dónde esté porque viajo mucho".

Carlos Alcaraz, en el torneo Conde de Godó. Europa Press

Lo que sí suele mantenerse inalterable es su horario de entrenamiento. Alcaraz comienza sus jornadas muy pronto para aprovechar al máximo cada sesión de trabajo físico y técnico.

"Siempre estoy en el gimnasio a las 9:30 de la mañana, entrenando sin parar hasta la 13:00", confesó a Pablo Motos en una de sus visitas a El Hormiguero.

La preparación física ocupa un papel fundamental en su carrera. El propio tenista ha reconocido que el rendimiento en la pista depende tanto del entrenamiento como de la alimentación.

"Cuido mi condición física con entrenamiento y una dieta adaptada a mis necesidades. Aunque, debo admitirlo, todavía soy joven y a veces no puedo resistirme a un capricho ocasional", reveló en una entrevista para 20 minutos.

Antes de los partidos también sigue una estrategia nutricional muy completa para garantizar la energía necesaria durante varias horas de competición. "Pasta con Ambrosia. Es una pasta única de crema de cacao 100%, dátiles y aceite de oliva que me da la energía que necesito para rendir al máximo".

Curiosamente, uno de los cambios más llamativos en sus hábitos recientes tiene que ver precisamente con el café. Durante un tiempo fue una de sus rutinas habituales antes de saltar a la pista, pero eso ha cambiado.

"Antes tomaba café antes de cada partido, pero ya no. Diría que hago otras cosas, creo que la gente cambia", expresó en una rueda de prensa en Indian Wells.

Eso sí, cuando el trabajo está hecho y llega la victoria, Alcaraz también encuentra espacio para darse algún pequeño homenaje. En el programa de Antena 3 confesó que suele celebrar sus triunfos bebiendo ginebra con limón.

Alcaraz con su tarta de cumpleaños y la férula nueva. Redes Sociales

Actualmente el tenista atraviesa un proceso de recuperación tras sus últimos problemas físicos. El propio Alcaraz quiso tranquilizar a sus seguidores explicando cómo evoluciona su estado.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar", expresó en sus redes sociales.

Mientras trabaja para regresar a las pistas en las mejores condiciones, el español continúa fiel a una fórmula que le ha llevado a la cima: madrugar, entrenar durante horas, cuidar la alimentación y mantener la constancia como principal aliado de su éxito.