La exclusiva finca donde Rafa Nadal celebró su boda: 8,7 hectáreas, castillo del siglo XVII, puerto y playas privadas

Rafa Nadal y Mery Perelló en el sitio donde se casaron en un montaje de JALEOS

La boda de Rafa Nadal y Mery Perelló fue uno de los acontecimientos sociales más discretos y exclusivos de los últimos años en España. La pareja eligió para darse el "sí, quiero" un enclave prácticamente inaccesible para el gran público: la finca Sa Fortaleza.

Situada en la Punta Avanzada de Pollensa, al norte de Mallorca, el enlace se celebró el 19 de octubre de 2019 en esta espectacular propiedad, escogida precisamente por la privacidad y seguridad que ofrece.

No en vano, Sa Fortaleza está considerada una de las fincas más exclusivas de Europa y un recinto prácticamente inexpugnable gracias a su ubicación estratégica sobre la bahía de Pollensa.

Rafa Nadal y Mery Perelló, el día de su boda.

Su historia se remonta a 1628, cuando fue construida como una fortificación militar destinada a proteger la costa mallorquina de los constantes ataques piratas que amenazaban al Mediterráneo.

Durante siglos, desempeñó funciones defensivas hasta que, a comienzos del siglo XX, el pintor Roberto Ramaugé adquirió la propiedad y la transformó en un punto de encuentro para artistas vanguardistas.

Actualmente, el complejo ocupa una superficie de 87.000 metros cuadrados y combina el valor histórico de la antigua fortaleza con algunas de las instalaciones más lujosas de la isla.

En su interior destaca su castillo histórico perfectamente conservado, acompañado por seis villas independientes destinadas a alojar invitados.

La finca cuenta además con servicios difíciles de encontrar incluso en las propiedades más exclusivas del Mediterráneo. Dispone de un puerto privado para embarcaciones, dos piscinas, helipuerto, calas y playas totalmente privadas que garantizan intimidad absoluta.

Su espectacular entorno y su arquitectura no han pasado desapercibidos para el entorno audiovisual. Sa Fortaleza sirvió como escenario de la lujosa guarida del villanoRichardRoper en la aclamada serie de televisión de la BBC El infiltrado.

La finca también se ha convertido en uno de los lugares favoritos de las grandes celebridades para celebrar eventos privados. Además de Rafa Nadal, otros deportistas de primer nivel como Marco Asensio, Gareth Bale o Rudy Fernández han escogido este enclave mallorquín.

A pesar de su fama internacional, Sa Fortaleza sigue siendo una propiedad completamente privada. El recinto permanece cerrado al público general y no admite visitas turísticas individuales.

Este lugar representa perfectamente la unión entre historia, lujo y exclusividad. Un lugar único donde Rafa Nadal celebró una de las jornadas más importantes de su vida rodeado de familia, amigos y la máxima privacidad.