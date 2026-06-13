Marina, 33 años, hija de Antonio Carmona: "De mi padre he heredado la sensibilidad y de mi madre la exigencia"

Nacer en una de las familias más influyentes de la música española tiene muchas ventajas, pero también una enorme responsabilidad. Marina Carmona lo sabe bien. Hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, la artista ha crecido rodeada de escenarios y grandes figuras de la música.

Sin embargo, la cantante asegura que el verdadero legado que ha recibido de sus padres va mucho más allá del apellido.

"Tener esa combinación de los dos es genial y suelo decir que estoy muy mezcla por las dos partes", confesó en una entrevista para Vanity Fair.

Marina Carmona en la promoción de su canción 'No lo veo claro'. Gtres

De su padre reconoce haber heredado la parte más artística, abierta y emocional. "De mi padre he heredado la sensibilidad de la música, el abrirme mucho a colaborar con gente nueva que eso lo tiene él desde siempre".

Una conexión que además trasciende lo familiar y se ha convertido en una auténtica relación de compañerismo profesional.

"Mi padre es mi mayor consejero, tengo la suerte de tener un padre, un amigo y un compañero de profesión. Compartimos muchísimas cosas, nos pedimos consejo todo el rato, nos intercambiamos nombres de productores, artistas...", confesó en el medio citado.

Marina Carmona cantando con su padre, Antonio, en un concierto. Gtres

Por otro lado, señala que su madre ha sido clave para inculcarle la disciplina necesaria para desarrollar una carrera en una profesión tan exigente e imprevisible como la música.

"De mi madre, la disciplina y la exigencia de esta profesión que tiene sus más y sus menos. Tener esa parte de ella me pone las pilas".

No es casualidad que Marina defienda a Mariola como la figura que mantiene el equilibrio familiar. "Mi madre es más exigente a nivel artístico, es la jefa de la tribu y tiene que llevar las riendas".

A pesar de sentirse profundamente orgullosa de sus raíces, la cantante reconoce que crecer bajo un apellido tan conocido también ha tenido complicaciones.

"Ser 'el hijo de' es un arma de doble filo. A veces me da luces y a veces me da sombras. Se me exige mucho más por venir de donde vengo. Hay gente que piensa que muchas de las cosas que tengo es porque soy 'hija de' y, en cambio, muchas veces se me cierran por eso", expresó en una entrevista para EL ESPAÑOL.

Marina Carmona junto a sus padres y su hermana, en un acto en Madrid. Gtres

Lejos de renegar de su historia familiar, Marina siempre ha reivindicado con orgullo el apellido Carmona.

"Yo siento muchísimo orgullo de ser Carmona. Es más, una de las cosas que sigo haciendo a día de hoy es ir de gira con mi padre. Todo lo que tenga que ver con mi apellido y familia me suma", expresó a este periódico.

Sin embargo, también sintió la necesidad de encontrar su propia voz artística lejos de las comparaciones. Por eso decidió marcharse a Miami para estudiar música y vivir una experiencia completamente distinta.

"Cuando me fui a Miami a estudiar música me quité un poco el peso de quién era, de dónde venia, quién era mi familia... Allí nadie me conocía y dejé un poco mis alas desplegar. Me puse a descubrir y disfrutar la música desde otro lado".

Aquella etapa le permitió crecer tanto personal como profesionalmente y demostrar que su talento va mucho más allá de los apellidos. Marina ha sabido construir su propio camino apoyándose en dos pilares fundamentales: la sensibilidad de su padre y la disciplina de su madre.