Fernando Fernán Gómez, hace 40 años: "La mujer perfecta es una hembra de belleza impresionante y cerebro de mosquito"

Hay ídolos intocables cuya pátina de genialidad parece escudarles frente a cualquier crítica. Sin embargo, cuando abrimos la hemeroteca y quitamos el filtro de la nostalgia, el retrato de algunos de los personajes más venerados de nuestra cultura resulta, cuanto menos, perturbador.

Hoy, unas declaraciones desenterradas del legendario actor, escritor y director Fernando Fernán Gómez están sacudiendo los cimientos de su mito. ¿Qué pasaba por la cabeza de los grandes intelectuales de los años 80?

La respuesta, revelada por la veterana periodista Pilar Eyre, es un bofetón de realidad que hoy incendiaría las redes sociales en cuestión de horas.

El detonante de esta revisión histórica ocurrió recientemente en el espacio radiofónico Julia en la onda de Onda Cero. A raíz del huracán mediático provocado por las denuncias de violencia en la industria del cine español (con el caso del cineasta Carlos Vermut en el centro del debate), Pilar Eyre decidió poner el foco en la misoginia que ella misma tuvo que soportar durante décadas como entrevistadora.

Lo que relató sobre su encuentro con el protagonismo y creador de El viaje a ninguna parte dejó a los oyentes completamente helados.

Nos remontamos al año 1982. El escenario, el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián. Una joven Pilar Eyre se sienta frente a Fernán Fernán Gómez, una institución ya indiscutible de las letras y la gran pantalla en España.

Lo que en principio debía ser una charla promocional sobre el séptimo arte derivó rápidamente hacia un terreno oscuro y profundamente machista.

Sin inmutarse, haciendo gala de esa arrogancia intelectual que tanto se le aplaudía y toleraba, Fernán Gómez soltó la frase que nadie esperaba: "La mujer perfecta es una hembra de belleza impresionante y cerebro de mosquito".

Pero la cosificación extrema y la humillación intelectual no fueron lo peor de aquel encuentro en San Sebastián. La periodista desveló un detalle aún más escabroso que hoy sería motivo directo de repulsa generalizada, intervención institucional y cancelación absoluta.

Según relata Eyre, el venerado académico de la lengua le llegó a preguntar directamente si conocía a alguna mujer que se dejara pegar, porque textualmente, "le gustaba pegar a las mujeres".

Una confesión violenta que, sorprendentemente, en la España de la Transición rebotó contra el muro de la normalización. ¿Cómo es posible que algo así no destruyera su carrera al instante?

La propia Eyre ofrece la clave para entender esta impunidad: eran otros tiempos. En la década de los 80, este tipo de barbaridades no tenían consecuencias penales ni sociales para los prohombres de la cultura.

Los exabruptos, la misoginia y las amenazas se despachaban en las redacciones de las revistas y en la sociedad con un conformista "ya sabemos cómo es funalito" o se excusaban bajo el conveniente paraguas del genio atormentado y excéntrico.

La brillantez profesional actuaba como un escudo protector para el machismo más recalcitrante.

Hoy, más de cuatro décadas después, la sociedad española mira hacia atrás con un prisma radicalmente distinto. Rescatar estas vivencias no busca necesariamente borrar el innegable legado artístico como Fernando Fernán Gómez, pero sí exige una lectura crítica y madura de nuestros mitos.

Nos recuerda de manera cruda que el pedestal del talento a menudo escondía sótanos muy oscuros, y que la impunidad de la que gozaron ciertos tótems culturales fue pagada, en silencio y con resignación, por las mujeres de su generación.