Detienen al cantante Beret por una supuesta agresión sexual en Sevilla dos días después de actuar ante el Papa León XIV

El cantautor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional en Sevilla por un delito de presunta agresión sexual.

Durante la tarde, el artista ha pasado a disposición judicial y el juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, ha decidido posteriormente su puesta en libertad provisional, tras su detención por una presunta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el magistrado ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

De forma provisional, al investigado se le atribuye un presunto delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Durante su comparecencia judicial, Beret se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La causa la investiga la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

En los últimos días Beret también ha sido noticia, por motivos más profesionales. El pasado martes 9 de junio fue uno de los invitados para actuar ante el Papa León XIV, en su visita a nuestro país. El encuentro fue en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, durante la Vigilia de Oración con los Jóvenes.

Beret interpretó Superhéroes, en un evento que también contó con artistas como Álvaro Soler, Alfred García y Sergio Dalma. De hecho, no es la primera experiencia del cantante sevillano ante el Sumo Pontífice.

A finales de 2024, actuó en el impresionante Aula Nervi del Vaticano porque fue invitado a participar en el evento 'I bambini incontrano il Papa' (Los niños se encuentran con el Papa), una iniciativa para escuchar las voces y esperanzas de las nuevas generaciones.

🎵🎶 La sentida interpretación de Beret al lado de unos niños en honor a León XIV en el Estadio Olímpico de Montjuic Lluís Companys en Barcelona pic.twitter.com/9lsepTaRAN — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 9, 2026

Beret interpretó su tema Superhéroes junto al artista italiano Mr. Rain. Cantaron mitad en español y mitad en italiano acompañados de un coro de 30 voces blancas, frente al Papa Francisco y un público de más de 6.000 niños de todo el mundo.

Nacido en Sevilla en 1996, Beret es una de las figuras destacadas del panorama musical español actual. Su estilo se caracteriza por una mezcla de pop urbano y balada, incorporando también matices de rap y reggae.

Sus inicios profesionales se forjaron en la escena independiente, componiendo y publicando sus propias canciones en YouTube y otras plataformas digitales. El salto definitivo a la industria comercial y su consolidación en las radios y listas de streaming se produjo gracias al éxito arrollador de temas autoeditados como Lo siento.