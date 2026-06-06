Mariano Rajoy, 71 años: "Todas las mañanas me levanto a las 7, salgo a andar entre 7 u 8 km y realizo ejercicios de fuerza"

A sus 71 años, Mariano Rajoy sigue manteniendo una rutina física que muchos deportistas aficionados envidiarían. Alejado ya de la primera línea política, el expresidente ha convertido el ejercicio diario en una de las piezas fundamentales de su estilo de vida.

Lejos de optar por entrenamientos complejos o rutinas de gimnasio intensivas, Rajoy apuesta por una fórmula sencilla pero tremendamente efectiva: caminar cada día varios kilómetros y complementar esa actividad con ejercicios de fuerza.

"Me levanto a las 7 de la mañana para hacer cinta y bicicleta, aunque a veces hago también elíptica", declaró durante una entrevista en el programa ¡Qué tiempo tan feliz!

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Europa Press

Sin embargo, buena parte de su actividad deportiva se desarrolla al aire libre. "Me levanto muy pronto, y eso que en invierno hay días de cuatro y cinco grados bajo cero, pero trato de hacer 7 u 8 kilómetros todas las mañanas. La verdad es que disfruto", aseguró en una de sus visitas a El Hormiguero.

Para Rajoy, caminar no es solo una forma de mantenerse activo físicamente, sino también una herramienta para desconectar y despejar la mente. Según ha explicado en varias ocasiones, andar le ayuda a relajarse, ordenar ideas y afrontar el día con mayor energía.

Además de esos paseos diarios, el exdirigente también incorpora trabajo de fuerza a su rutina: "También hago ejercicios de fuerza, que son importantes por si alguien se mete con uno", bromeó en el espacio de Pablo Motos.

Los expertos destacan precisamente la importancia de combinar actividad cardiovascular, como caminar o montar en bicicleta, con ejercicios de fuerza a partir de los 60 años. Este tipo de entrenamiento ayuda a preservar la masa muscular, mejorar el equilibrio y mantener la autonomía física.

Rajoy parece haber interiorizado perfectamente esa filosofía. De hecho, es habitual verlo participando en rutas de senderismo y caminatas de varios kilómetros.

A principios de agosto volvió a realizar la tradicional ruta a Armenteira, en Galicia, acompañado de Alfonso Rueda, una actividad que ambos repiten en verano.

No es la única ocasión en la que se le ha visto disfrutar del ejercicio al aire libre. También ha compartido caminatas por la costa gaditana junto a Juanma Moreno, actual presidente de la Junta de Andalucía.

Rajoy compartió la fotografía en sus redes sociales definiendo la experiencia como "una magnífica forma de comenzar el día".

Más allá de la política, Mariano Rajoy se ha convertido en un ejemplo de cómo la constancia puede ser más importante que la intensidad.

Sin grandes alardes deportivos ni rutinas imposibles, el expresidente demuestra que mantenerse activo a partir de los 70 años pasa muchas veces por algo tan sencillo como madrugar, caminar varios kilómetros al día y no olvidarse del trabajo de fuerza.