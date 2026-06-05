Iñaki Williams, 31 años: "Mis padres dejaron toda su vida para que mi hermano y yo pudiéramos tener comida e ir al colegio"

La historia de Iñaki Williams va mucho más allá del fútbol. Detrás del delantero del Athletic Club existe una historia familiar marcada por el sacrificio, la inmigración y el enorme esfuerzo de sus padres.

Sus progenitores dejaron absolutamente todo atrás para que él y su hermano pudieran tener un futuro mejor en España. El propio futbolista ha hablado en varias ocasiones sobre el durísimo viaje que tuvieron que realizar, una historia que durante años permaneció en silencio dentro de su casa.

"Mis padres no me querían decir que llegaron en patera. Cruzaron el desierto y fueron engañados porque no sabían qué les deparaba el camino", confesó en una entrevista para Salvados en laSexta.

El relato de su familia refleja una realidad extremadamente dura. Su madre atravesó el desierto embarazada de él mientras sufrían robos, engaños y situaciones límite durante el trayecto migratorio. Tras alcanzar Melilla, consiguieron ayuda legal y, posteriormente, terminaron instalándose en Bilbao tras pasar primero por Pamplona.

Durante muchos años, Iñaki y su hermano crecieron sin conocer realmente cómo habían llegado sus padres al país. "Sí que salían imágenes en la televisión de la frontera con Melilla, pero en mi casa no se mencionaba nada", recordó el deportista en una entrevista para HuffPost.

Todo cambió cuando cumplió 18 años. Fue entonces cuando reunió el valor para preguntar directamente a su madre qué había ocurrido realmente. "Recuerdo estar en el sofá de mi casa. Ahí mi madre me confesó la realidad y fuimos un mar de lágrimas los dos".

"Mis padres dejaron toda su vida para que mi hermano y yo pudiéramos tener comida e ir al colegio", reveló el delantero en el mismo espacio.

Iñaki Williams y Nico Williams, tras un partido contra el Athletic. EFE

Su hermano pequeño, Nico Williams, también ha hablado públicamente sobre la admiración que siente hacia ellos: "Para mí son héroes", expresó en una entrevista en Esquire.

Subrayando que "vinieron aquí a trabajar, no a quitarle nada a nadie, sino a ser uno más y a integrarse", detalló. "Tenían el sueño de venir a Europa, de que sus hijos pudieran disfrutar de una vida mejor", añadió.

Además, en la entrevista de Iñaki con laSexta, lamentó que su infancia "no fue fácil". Debido a los bajos ingresos tuvo que vivir "lejos de mis padres porque tenían que trabajar".

"Cuando llegó la crisis de 2008 yo tenía 11 años y mi padre se vio obligado a irse". La situación terminó separando a la familia mucho tiempo. "Estuvo más de 10 años fuera de casa y solo le vi 5 veces en todo ese tiempo", recuerda sobre esa época.