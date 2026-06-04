La playa donde desconecta Raphael: 600 metros de arena fina, aguas cristalinas y rodeada de bosques

La playa donde desconecta Raphael en un montaje de JALEOS iStock /Gtres

Hablar de Raphael es hacerlo de una de las grandes leyendas de la música en español. Tras más de seis décadas sobre los escenarios, el artista sigue manteniendo una agenda profesional intensa.

Después de su complicado bache de salud que atravesó meses atrás, el artista ha regresado a los escenarios recuperado y con energías renovadas y se encuentra inmerso en su Raphaelísimo Tour 2026, una gira con la que volverá a recorrer los principales escenarios del país.

Sin embargo, cuando se apagan los focos y necesita descansar del ritmo frenético de los escenarios, hay un lugar al que siempre vuelve: Ibiza.

Raphael en 'La Casa de la Música' de RTVE. RTVE

Concretamente, el cantante posee una vivienda situada en una exclusiva urbanización privada en Sant Josep de sa Talaia, al suroeste de la isla.

La propiedad, de más de 200 metros cuadrados, se encuentra prácticamente a pie de playa y muy cerca de acantilados que caracterizan esta zona de la costa.

Se trata de un enclave donde la privacidad es absoluta, una característica especialmente valiosa para alguien tan conocido como Raphael.

Además de estar rodeada de naturaleza, la vivienda cuenta con acceso directo al Mar Mediterráneo y vistas privilegiadas sobre algunas de las calas más espectaculares de la isla.

Cala Comte, Ibiza iStock

Muy cerca de su residencia se encuentra una pequeña playa de aproximadamente 600 metros de longitud, famosa por sus aguas turquesas y transparentes.

Como ocurre en buena parte de la costa de Sant Josep, el mar presenta tonalidades que oscilan entre el azul intenso y el verde esmeralda gracias a la extraordinaria claridad del agua y a los fondos arenosos.

La arena es fina, clara y suave, muy diferente a las playas más urbanas y concurridas. Además, el entorno está rodeado de pinares y bosques mediterráneos que llegan prácticamente hasta la orilla.

A pocos minutos de la casa de Raphael, se encuentran algunas de las playas más famosas de la isla, como Cala Comte, probablemente la más fotografiada de Ibiza.

También destacan Cala Bassa, conocida por su arena blanca y sus aguas poco profundas de color turquesa, y Cala Tarida, una extensa playa de arena fina donde el mar adquiere algunos de los tonos más intensos de toda la isla.

Otro de los rincones más emblemáticos de toda la zona es Es Vedrà, el islote rocoso que emerge frente a la costa suroeste de Ibiza y que se ha convertido en uno de los paisajes más icónicos del Mediterráneo.

Lo que diferencia esta parte de Ibiza en la que vive el cantante con otras zonas más turísticas es precisamente su equilibrio entre naturaleza y exclusividad. Aquí predominan los acantilados, los bosques de pino y las pequeñas calas.

Con todo esto, no es extraño que Raphael y su familia hayan elegido este rincón para desconectar.