Joaquín Sánchez: "Con mi primer sueldo me compré un coche y de pronto me di cuenta que debía ahorrar para el futuro"

Pocas figuras del fútbol español han conectado tanto con el público como Joaquín Sánchez. Carismático, cercano y convertido en uno de los jugadores más queridos de las últimas décadas, el exfutbolista ha sabido construir una imagen que va mucho más allá del deporte.

Detrás de su carácter desenfadado y de su eterna sonrisa, el centrocampista ha reflexionado en numerosas ocasiones sobre el dinero, el éxito y la importancia de pensar en el futuro cuando la carrera deportiva todavía está en pleno auge.

Como muchos futbolistas jóvenes, el exjugador del Betis ha reconocido en entrevistas que al principio vivió sus primeros ingresos con la ilusión y la despreocupación propias de la edad. "Con mi primer salario lo que hice fue darme un caprichito que lo tenía en la cabeza y fue comprarme un coche", confesó en una charla con CaixaBank.

Joaquín Sánchez, durante un partido con el Betis. EFE

Aquella compra representó para él uno de esos sueños que parecen imposibles durante la infancia y que, de repente, se vuelven realidad gracias al éxito deportivo. Sin embargo, Joaquín asegura que con el tiempo, y a una temprana edad, se dio cuenta que el fútbol no dura para siempre y que era necesario empezar a pensar más allá del presente.

"Con esa edad lo que quieres es jugar al fútbol y disfrutar de la vida, no eres capaz de ver más allá. En este momento hay un tramo en el que te das cuenta que está muy bien cumplir sueños, pero hay que mirar también un poquito por el futuro", declaró en la entrevista.

Sus palabras reflejan una realidad muy habitual en el mundo del deporte; jóvenes que comienzan a ganar grandes cantidades de dinero de forma repentina sin tener muchas veces la madurez suficiente para administrarlo correctamente.

Es por ello que el andaluz insiste en la importancia de contar con personas de confianza y buenos asesores alrededor: "Yo me di cuenta relativamente pronto que todo era muy bonito, pero que la vida de después es muy larga. En el fútbol uno se retira muy rápido".

Además, en determinadas ocasiones Joaquín ha hablado de lo complicado que es ahorrar a esas edades: "A esa edad no se te pasa por la cabeza ahorrar. Como no tengas a alguien al lado o tengas un círculo importante, es complicado", aseguró a las redes sociales del banco citado.

Afortunadamente, el deportista asegura haber tomado buenas decisiones económicas a tiempo. Tras más de dos décadas de carrera profesional, el gaditano reconoce sentirse tranquilo respecto a su futuro financiero.

Joaquín Sánchez, en 'El Hormiguero' de 2024. Gtres

"He tenido mucha suerte, me he retirado tranquilo porque sé que tengo la vida resuelta económicamente. Pero el dinero no te quita el dolor de no poder saltar al campo", expresó en una rueda de prensa de El Capitán en América, su serie con Antena 3.

Actualmente, y tras su retirada futbolística, el histórico capitán del Real Betis tiene dos empresas principales: una dedicada a la promoción inmobiliaria y otra a la gestión de sus derechos de imagen. Además, es accionista del club verdiblanco con el 3,32% de las acciones, donde también ejerce funciones como directivo.