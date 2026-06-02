El municipio perfecto para recorrer a pie: 6916 habitantes, castillo medieval del siglo IX y Conjunto Histórico-Artístico

Entre montañas suaves y el rumor constante del agua, la piedra se abre paso en una villa donde la historia y la naturaleza conviven con una calma casi intacta. Puentes, monasterios y calles porticadas dibujan un paisaje sobrio, marcado por la esencia castellana.

El aire fresco del norte y la presencia cercana de los embalses y bosques hacen que este lugar contenga una atmósfera serena donde el tiempo parece avanzar más lento.

Así se descubre Aguilar de Campoo, un rincón donde patrimonio, naturaleza y tradición se funden en uno.

Aguilar de Campoo: una joya en la provincia de Palencia Ayto. de Aguilar de Campoo

Situado en Palencia y con 6.916 habitantes, nació como punto de control en la frontera entre la Meseta y la montaña cantábrica. Su origen se vincula a una torre defensiva levantada en la época de la Reconquista, sobre un antiguo casco celtíbero.

Su casco histórico se encuentra a orillas del río Pisuerga y fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966 por su trazado compacto, con calles estrechas y empedradas, sus soportales, plazas porticadas y por sus edificios de piedra.

En el corazón de la villa está la Plaza España, el lugar de encuentro, comercio y religiosidad desde la Edad Media. La plaza está porticada, con arcos que dan sombra y refugio, y en ella se suceden bares, restaurantes y comercios.

Presidiendo la plaza se levanta la Colegiata de San Miguel, uno de los monumentos más emblemáticos. Su origen se remonta a la época visigoda, pero su estructura principal se construyó durante el siglo XIV.

Imagen de la Colegiata de San Miguel en Aguilar de Campoo Diputación de Palencia

Alrededor de tu recorrido por el centro histórico divisarás muchos palacios blasonados de las familias nobles que habitaron la villa. En sus fachadas se leen los escudos de los Manrique de Lara, Condes de Castañeda y otros linajes.

Otro elemento que podrás contemplar en tu paseo serán las maravillosas puertas de la muralla medieval. Entre ellas, destaca la Puerta de Reinosa, declarada Monumento Histórico-Artístico en 1925, la del Paseo Real o la de San Roque.

El símbolo de la villa

En tu visita no puedes perderte su castillo medieval, símbolo de la villa. Situado en lo alto de un cerro rocoso de 970 metros, sus ruinas consolidadas ofrecen una planta trapezoidal y una vista espectacular sobre la villa, el embalse de Aguilar y el Monasterio de Santa María la Real.

Su origen se ubica en una torre defensiva de los siglos IX y X que atravesó importantes reformas siglos después. Su subida a pie es una ruta fácil, de unos 5 kilómetros, y accesible todo el año.

Aguilar de campoo - Bella estampa invernal del conjunto que forman la iglesia de Santa Cecilia y el castillo

La subida se hace junto a la iglesia de Santa Cecilia, una de las joyas del románico palentino. Su sencillez, pureza estilística y su ubicación estratégica la convierten en un punto clave del itinerario medieval de Aguilar.

Además de Santa Cecilia y la Colegiata mencionada, en el casco urbano se encuentra la iglesia de Santa María y el Monasterio de Santa Clara.

Aguilar de Campoo fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1966

Una curiosidad de Aguilar de Campoo es que es conocido como "el pueblo de la galleta", ya que su principal motor económico es la industria agroalimentaria, y aquí se encuentra la fábrica de galletas más grande de España, por lo que en muchas épocas huele a galleta recién horneada.

Por último, no puedes perderte sus alrededores. En ellos podrás visitar su embalse, ideal para deportes náuticos, playa artificial, camping, la cueva de los franceses, el Cañón de la Horadada o sus ruinas romanas.