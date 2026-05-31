Vicky Martín Berrocal: "Camino todos los días una hora en ayunas y realizo ejercicio de tres a cuatro días en semana"

A sus 53 años, Vicky Martín Berrocal se ha convertido en uno de los rostros más visibles a la hora de hablar sin complejos sobre salud, pérdida de peso y bienestar físico.

La diseñadora, que siempre se ha caracterizado por mostrarse natural y cercana, ha explicado en numerosas ocasiones cómo cambió completamente su estilo de vida después de tomar conciencia de que tenía un problema de salud relacionado con el sobrepeso.

"El sobrepeso y la obesidad son un tema tabú, yo misma tenía un problema de peso y no lo sabía", confesó en una entrevista para Mujer Hoy, donde habló abiertamente sobre el proceso físico y mental que ha vivido en los últimos años.

Vicky Martín Berrocal en el estreno del documental de Alejandro Sanz. Gtres

Lejos de centrar el discurso únicamente en una cuestión estética, la empresaria insiste constantemente en que su transformación tiene mucho más que ver con la salud y con recuperar la calidad de vida.

"A mí nunca me afectó lo que la gente pudiera pensar de mí, pero es cierto que el sobrepeso hacía que me fatigara muchísimo, me costaba levantarme de la cama, dormía mal... Tener unos kilos de más no es saludable y te puede llevar a sufrir otras enfermedades", confesó en el medio citado.

Precisamente esa toma de conciencia fue la que la llevó a cambiar radicalmente sus hábitos. Desde entonces, la diseñadora ha perdido cerca de 20 kilos gracias a una combinación de ejercicio físico constante, alimentación equilibrada y una rutina mucho más activa.

"Nunca me he mantenido bien ni he estado sana", reconoció a los micrófonos de Europa Press.

Vicky Martín Berrocal en un photocall. Gtres

Actualmente, Berrocal entrena bajo la supervisión de Crys Dyaz, una de las preparadoras físicas más conocidas entre celebridades e influencers. Gracias a ese trabajo constante, la empresaria no solo asegura haber descubierto beneficios físicos, sino también emocionales y mentales.

"Salgo de entrenar y creo que no hay nada que me pueda hacer daño, la vida se ve de otro color", confiesa en sus redes sociales.

La onubense mantiene una rutina muy marcada donde caminar tiene un papel fundamental: "Camino todos los días una hora en ayunas y realizo ejercicio de tres a cuatro días en semana", revela en su Instagram.

"Casi dos años después de haber comenzado a entrenar en ayunas, puedo decir que no solo doy fe de sus múltiples beneficios, sino que estoy absolutamente enganchada al subidón de energía que supone arrancar la jornada reseteando el organismo. Todos los días me despierto y me pongo a caminar".

Vicky Martín Berrocal, en sus redes sociales. Instagram

Figuras como la de Vicky Martín Berrocal crean conciencia de lo importante que es mantenerse activa a partir de los 50, una etapa en la que el cuerpo comienza a perder masa muscular de forma natural. "El músculo es vida", expresa en un post de sus redes sociales.

En este sentido, muchos expertos recomiendan realizar mínimo 10.000 pasos diarios para favorecer el bienestar cardiovascular, mejorar la movilidad y reducir el sedentarismo, algo que la empresaria intenta cumplir prácticamente cada día.

La alimentación también juega un papel clave dentro de su cambio. La creadora de contenido apuesta por beber agua de coco en ayunas: "Ofrece beneficios para la salud y ayuda a mantener un peso saludable, es lo que yo desayuno", explicó.

Pero quizá una de las cosas que más admiración genera de Vicky Martín Berrocal es la naturalidad con la que muestra su cuerpo en redes sociales. La diseñadora de moda reivindica en numerosas ocasiones su celulitis: "Vamos a normalizar lo real", señala en una publicación.

Como ella misma repite, "no se trata de tener el cuerpo perfecto, sino de encontrar el peso ideal que te garantice una buena salud".