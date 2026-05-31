Gerard Piqué: "A los 17 años pasé de tenerlo todo en Barcelona a vivir en un país austero. Ahí sí aprendí lo que era la vida"

Años antes de convertirse en uno de los grandes símbolos del FC Barcelona y en una de las figuras más mediáticas del fútbol español, Gerard Piqué (39 años) vivió una etapa que cambió por completo su forma de entender la vida.

"A los 17 años pasé de tenerlo todo en Barcelona a vivir en un país austero. Ahí sí aprendí lo que era la vida", confesó el exdefensa en el ensayo A Long Story, publicado en 2018 en The Players’ Tribune.

La reflexión retrata el brusco contraste entre la comodidad de su infancia en Barcelona y la dureza de sus primeros años en Inglaterra. Piqué creció rodeado de privilegios.

Formado en La Masia, compartió generación con futbolistas como Lionel Messi (38) y Cesc Fàbregas (39), mientras su entorno familiar mantenía una estrecha relación con el club azulgrana gracias a la figura de su abuelo, que fue vicepresidente del Barça. Su camino parecía perfectamente diseñado.

Gerard Piqué en un acto público. Gtres

Sin embargo, todo cambió cuando el Manchester United apostó por él siendo apenas un adolescente. De repente, pasó del clima mediterráneo a la lluvia constante de Manchester, de la protección familiar a la soledad absoluta.

En el documental Matchday, el propio Piqué llegó a reconocer que el aislamiento fue tan duro que decidió comprarse un conejo para sentirse acompañado. El problema llegó cuando el animal destrozó el apartamento que le alquilaba nada menos que Sir Alex Ferguson.

Pero más allá de las anécdotas, el gran aprendizaje de Piqué estuvo en el vestuario del United. Allí descubrió que el fútbol profesional era mucho más exigente de lo que había conocido en Barcelona. Uno de los episodios que más le marcaron tuvo como protagonista a Roy Keane.

Durante una charla en el vestuario, el teléfono móvil de Piqué vibró accidentalmente. Keane estalló buscando al responsable mientras el joven defensa, aterrorizado, trataba de pasar desapercibido. "Pensé: este hombre me mata", recordó años después.

Aquella disciplina extrema le enseñó conceptos como el respeto, la responsabilidad y la competitividad feroz. En Mánchester dejó de ser "el niño bien" de Barcelona para convertirse en un futbolista obligado a espabilar por sí mismo.

Gerard Piqué en un partido de fútbol. Gtres

El propio Piqué admitió que también vivió sus "años oscuros", marcados por errores de juventud, incidentes nocturnos e incluso visitas a comisaría. Pero precisamente esos tropiezos fueron los que, según él, terminaron de moldear su carácter.

A pesar de la dureza, la figura de Sir Alex Ferguson resultó fundamental en su crecimiento. Piqué siempre lo ha definido como un "segundo padre", alguien que le enseñó que el fútbol era tanto pasión como negocio.

Cuando en 2008 decidió regresar al FC Barcelona, Ferguson intentó convencerle para quedarse, aunque finalmente entendió que el central necesitaba volver a casa convertido ya en un hombre.

Aquella experiencia inglesa no solo transformó su personalidad. También construyó al líder defensivo que años después sería pieza clave en el Barça de Pep Guardiola y en la selección española campeona del mundo.

Porque antes de los títulos, la fama y los focos, Gerard Piqué tuvo que aprender, lejos de casa, lo que realmente era la vida.