La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: no está en Italia, es del siglo I a.C. y conserva intacto su hipódromo

Entre campos abiertos y colinas suaves, las ruinas emergen en silencio como fragmentos de un pasado que aún se resiste por desaparecer. Columnas, caminos y piedras antiguas se extienden bajo el cielo portugués.

El viento recorre el yacimiento mientras el tiempo se intuye en cada detalle: restos de termas, estructuras romanas y espacios que un día estuvieron llenos de vida.

Así se revele Mirógriba, un enclave arqueológico donde la herencia romana y la serenidad el entorno crean una atmósfera donde la atmósfera parece suspendida en el paisaje.

Situado en el Alentejo portugués, es uno de los yacimientos romanos mejor conservados de la Península Ibérica. Lejos de las multitudes de Pompeya o Roma, esta antigua civitas ofrece una experiencia íntima y auténtica.

Miróbriga no nació en Roma. Su historia comienza al menos en el siglo IX a. C., cuando un poblado de la Edad de Hierro se asentó en la cima de una colina con visibilidad estratégica sobre toda la región.

Su nombre significa "Fortaleza del mar", una referencia clara a su proximidad al Atlántico, a solo 20 kilómetros.

Roma llegó a la región en el 139 a. C., aunque su integración completa se produjo en el siglo I a. C.

Su casco histórico se extendía por más de 2km2 y, a diferencia de otras ciudades romanas construidas desde cero, aquí los romanos adaptaron la urbanización al poblado prerromano existente, lo que le da un carácter único.

La ciudad se estructuraba en torno a cuatro zonas: la alta, la media, la baja y la periferia y las calles estaban pavimentadas con pizarra, un material local que aún se conserva en muchos tramos.

Lo más llamativo de esta ciudad es que no se han encontrado mosaicos, un rasgo inusual para una ciudad romana, pero sí pinturas murales con diseños geométricos.

Sus 7 monumentos imperdibles

Empieza por sus termas, las mejores conservadas de Portugal. Construidas entre los siglos I y II d. C., se componen de dos edificios adyacentes dispuestos en forma de L, probablemente uno para hombres y otro para mujeres.

Relativamente cerca de las termas se encuentra un puente romano de un solo arco de vuelta entera, que salvó el arroyo junto al que se construyó el complejo.

Puente pequeño de un solo arco en Mirógriba Wiki Commons

En la zona más alta, se encuentra el foro, construido probablemente en el siglo I d. C. En su centro existen dos templos.

A 1 kilómetro del yacimiento principal se encuentran las ruinas del hipódromo, el único completamente conocido en Portugal. Este era un lugar de espectáculo con una capacidad de 25.000 espectadores donde se disputaban carreras de carros.

Es muy recomendable que también camines por sus calles, ya que viajarás al pasado. El pavimento de pizarra aún está en su sitio, con las mismas losas que pisaron los romanos hace 2.000 años.

El sistema de drenaje de aguas pluviales es visible a lo largo de las calles, con canales tallados en la piedra.

Miróbriga es la ciudad romana perfecta para recorrer a pie porque combina todo lo que un viajero busca en un yacimiento arqueológico: historia viva, monumentos excepcionales, autenticidad y accesibilidad.