Alexia Putellas: "Mis padres se levantaban a las 6 de la mañana a trabajar y los findes madrugaban para que yo jugara"

La historia de Alexia Putellas no puede entenderse sin el enorme esfuerzo que hicieron sus padres para que pudiera cumplir su sueño.

Convertida hoy en una de las mejores futbolistas del mundo y en un símbolo de fútbol femenino, la capitana del FC Barcelona Femení nunca ha olvidado todos los sacrificios que hubo detrás de su carrera.

"Mis padres se levantaban a las 6 de la mañana a trabajar y los fines de semana madrugaban para que yo jugara”, recordó emocionada en una entrevista con Iberdrola, dejando claro que detrás de cada logro deportivo hubo años de esfuerzo silencioso por parte de su familia.

Alexia Putellas celebra el gol del 1-0 ante el Real Madrid femenino en el Camp Nou EFE

La centrocampista creció en Mollet del Vallès, donde jugar al fútbol formaba parte de su día a día desde muy pequeña. Sin embargo, Alexia siempre ha explicado que, todavía en aquella época, las niñas ni se imaginaban llegar a ser futbolistas.

"Para mí era súper normal jugar al fútbol desde pequeña. Pero al final te das cuenta de la diferencia que había: los niños que empezaban podían tener el sueño de llegar a ser profesionales, yo no", reveló al Diario Sport.

Pese a ello, sus padres nunca dejaron que abandonara aquello que la hacía feliz. Especialmente importante fue la figura de su padre, Jaume Putellas, quien la acompañaba constantemente a entrenamientos y partidos.

De hecho, Alexia recuerda perfectamente qué hizo con su primer sueldo que ganó jugando al fútbol: "Mi primer sueldo fueron 100 euros y se lo di a mi padre para que pagara la gasolina de mis viajes. Antes había un peaje desde Mollet a la ciudad deportiva y había que pagarlo", rememoró en el Diario As.

Ese vínculo tan especial quedó marcado para siempre cuando perdió a su padre con apenas 18 años, uno de los momentos más duros de toda su vida. La futbolista ha reconocido en varias ocasiones que el fútbol se convirtió en su refugio emocional.

Y precisamente por eso, gran parte de sus mayores éxitos siempre han estado dedicados a él. Cuando ganó sus dos Balones de Oro no dudó en recordar a su padre en pleno discurso: "Espero que haya donde estes, estés muy orgulloso de tu hija. Papá, esto es para ti".

Hoy, el peso emocional que tiene su padre en cada paso de su carrera, vuelve a quedar claro en el vídeo que la deportista ha publicado en sus redes con motivo de su despedida. Tras 14 años defendiendo los colores azulgranas, la catalana dice adiós al club de su vida.

"Todavía recuerdo la cara de orgullo de mi padre. Siempre decía que no se iría de este mundo sin verme defender estos colores con el primer equipo. Y así fue", relataba emocionada.

Su salida llega además en uno de los momentos más exitosos de la historia del fútbol femenino azulgrana. Alexia se despide por todo lo alto después de ganar recientemente la UEFA Women's ChampionsLeague.

Hoy, convertida en una referencia mundial dentro y fuera del deporte, Alexia Putellas representa mucho más que una futbolista de éxito. Su historia es significado de esfuerzo familiar, sacrificios invisibles y de una generación de mujeres que creció soñando algo que parecía imposible.