El pueblo medieval conocido como la "ciudad más pequeña de España": 258 habitantes, casas colgadas, puente sobre el río Ebro y castillo del siglo XV

En España existen pueblos con encanto, y luego está Frías. Situada al norte de la provincia de Burgos, en la siempre sorprendente comarca de Las Merindades, esta localidad ofrece una de las estampas más espectaculares y fotogénicas de la Península.

El motivo de su fama no es solo su imponente silueta, que parece extraída de una novela de caballerías, sino una genial contradicción burocrática: con apenas 258 habitantes, Frías es oficialmente "la ciudad más pequeña de España". El honor no es un invento moderno, sino un título real otorgado por el rey Juan II en 1435.

Quien planee una escapada a este enclave a orillas del río Ebro no encontrará el clásico entramado plano de la meseta. Frías es un laberinto vertical de piedra, madera y toba que desafía las leyes de la física y transporta al viajero en el tiempo.

Frías, en Burgos, es conocida como "la ciudad más pequeña de España". Pexels

Un castillo en el abismo

El indiscutible rey del perfil de la ciudad es el Castillo de los Duques de Frías. Construido entre los siglos X y XV, la fortaleza se asienta de manera inverosímil sobre "La Muela", una gigantesca mole de roca caliza que sirve de base al municipio.

Su elemento más icónico es la Torre del Homenaje, que emerge directamente de la parte más estrecha y alta del peñón.

A pesar de haber sufrido varios derrumbes a lo largo de la historia (el último documentado en el siglo XIX), su silueta recortada en el horizonte sigue siendo el símbolo de la ciudad. El esfuerzo de subir hasta sus almenajes se paga con una recompensa brutal: una panorámica de 360 grados del valle de Tobalina y el cauce del Ebro.

A los pies de la fortaleza, el ingenio de la arquitectura popular local se hace evidente. Ante la falta de espacio horizontal en lo alto de la roca, los habitantes medievales decidieron construir hacia el vacío.

Frías, en Burgos. iStock

Casas colgadas

Así nacieron sus famosas Casas Colgadas. Apoyadas las unas en las otras al borde mismo del precipicio, estas viviendas cuentan con un curioso sistema de doble acceso: la puerta principal se encuentra a pie de calle en la zona alta, mientras que su fachada trasera desciende de forma vertiginosa por el desfiladero mediante varias plantas suspendidas en el aire.

En el extremo opuesto del peñón, equilibrando el paisaje, se levanta la iglesia de San Vicente Mártir. De origen románico, el templo tuvo que reconstruirse con el aspecto monumental que luce hoy tras el desplome de su torre original en 1904. Su plazuela es el mirador perfecto para respirar el aire de la sierra.

Puente medieval de Frías, en Burgos. (Juan García) Pexels.

El puente medieval donde se cobraba peaje

Si el interior de la ciudad fascina, su acceso a pie de valle no se queda atrás. Cruzando el río Ebro se conserva una obra maestra de la ingeniería militar: su Puente Medieval Fortificado.

Aunque su origen se remonta a la época romana, el puente fue reconstruido en estilo románico en el siglo XII, añadiéndosele en el siglo XIV su elemento estrella: una imponente torre defensiva en la sección central.

Esta torre no era un simple adorno; en plena Edad Media funcionaba como un puesto de control aduanero para cobrar el pontazgo. Todo comerciante, ganadero o viajero que quisiera cruzar las aguas del Ebro con sus mercancías debía pagar un peaje obligatorio, convirtiendo a Frías en una de las llaves comerciales más prósperas de la región.

Frías (Burgos). iStock

Guía de supervivencia y buen comer

La verticalidad de la ciudad no solo impresiona a la vista, también castiga las piernas. El centro histórico es completamente peatonal, empedrado y con rampas de pendientes severas.

El primer consejo de oro para el turista es logístico: deja los tacones y las sandalias finas en el coche. La roca de Frías exige zapatillas cómodas y con buen agarre.

Además, para preservar la atmósfera medieval, el tráfico está restringido en temporada alta y fines de semana, por lo que se debe estacionar en los parkings habilitados en la parte baja (junto al puente) o en los accesos de la zona superior.

Tanto subir y bajar cuestas tiene un final feliz: la gastronomía serrana. La cocina tradicional de Frías es ideal para recuperar fuerzas y rinde pleitesía al producto burgalés.

La Morcilla de Burgos es la reina indiscutible de los asadores del casco viejo, escoltada por contundentes platos de caza, el clásico lechazo asado de Las Merindades y guisos elaborados con la apreciada patata del valle de Losa.

Para redondear el día, una última recomendación: a tan solo dos kilómetros se encuentran las vecinas Cascadas de Tobera. Un sendero acondicionado permite ver cómo el río Molinar salta en cascada entre las casas y ermitas de un desfiladero espectacular. El cierre perfecto para una ruta donde la piedra, el agua y la historia juegan a congelar el tiempo.