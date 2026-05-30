Guti: "Mi madre dejó de trabajar para poder llevarme a entrenar con 9 años. No teníamos mucho dinero, lo pasé realmente mal"

Cuando los aficionados al fútbol escuchan el nombre de José María, 'Guti', la mente viaja de inmediato a las noches mágicas del Santiago Bernabéu, a los pases imposibles, la actitud rebelde y la opulencia de la era de los 'Galácticos'.

Sin embargo, detrás del brillo ensordecedor de las estrellas, las portadas y los coches de lujo, se esconde una realidad descarnada que muy pocos conocen.

Una historia de supervivencia, barro y un esfuerzo sobrehumano por parte de una familia obrera que se lo jugó todo a una sola carta.

Lejos de los focos, la infancia del mítico '14' del Real Madrid transcurrió en Torrejón de Ardoz, una ciudad a las afueras de la capital.

Allí, el joven José María no era más que un niño de barrio con una zurda prodigiosa que soñaba con llegar a lo más alto.

Pero cuando la gran llamada del conjunto blanco tocó a su puerta con apenas 9 años, lo que desde fuera parecía el inicio de un cuento de hadas se transformó de golpe en una auténtica odisea de supervivencia familiar.

Lejos de maquillar la realidad con falsa nostalgia, el propio exfutbolista se ha encargado de desvelar a corazón abierto el inmenso peaje económico y emocional que supuso su entrada en la cantera madridista.

"Era un marrón cuando llegué al Madrid", ha confesado Guti con una sinceridad demoledora.

La logística para un niño de la periferia era casi inasumible: "Tenía que ir desde Torrejón todas las tardes, uno de mis padres tuvo que dejar de trabajar por la tarde para que pudiera ir a entrenar. Mucha ilusión, pero un marrón para mis padres".

Las declaraciones del exjugador resuenan hoy como un eco amargo de las miles de familias anónimas que hacen auténticos malabares para sostener las ilusiones de sus hijos.

Al igual que otras leyendas del fútbol español, como Fernando Torres, cuyas madres cruzaban la ciudad en transporte público perdiendo horas de sueño y trabajo, Carmen (la madre de Guti) y su marido tuvieron que multiplicar los panes y los peces.

"Fueron años complicados para mis padres. No teníamos mucho dinero y perdimos. Hubo épocas en las que lo pasé realmente mal", ha recordado recientemente el genio madrileño, dejando a un lado la imagen de altivez que muchos le recriminaban sobre el césped y mostrando su lado más vulnerable y humano.

Cada tarde se convertía en una contrarreloj asfixiante. Los viajes diarios en tren de cercanías desde Torrejón hasta la antigua Ciudad Deportiva forjaron no solo el carácter imprevisible de un mediapunta de época, sino el alma de un hijo profundamente agradecido.

Mientras sus padres perdían ingresos vitales para una economía que ya estaba al límite, el niño de melena rubia sabía que no podía fallarles.

Al final, aquel enorme "marrón" se transformó en la consagración de uno de los talentos más puros del fútbol mundial.

Pero hoy, cuando Guti mira hacia atrás, el madrileño no se detiene en sus Copas de Europa ni en las ovaciones del Bernabéu.

Piensa en el ruido de las vías del tren, en el miedo a no llegar a fin de mes y en el sacrificio silencioso de unos padres que, renunciando a su propia vida, fueron los verdaderos artífices de su leyenda.