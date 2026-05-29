El pueblo medieval mejor conservado: 1.052 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico y una fiesta originaria del s. XIV

Con los termómetros en ascenso y los días cada vez más largos, el buen tiempo ya se hace notar y el ansiado periodo de vacaciones empieza a asomar en el calendario de muchos.

Es la excusa perfecta para comenzar a planear una escapada diferente, buscando un destino singular, refrescante y cargado de historia.

En la vertiente sur de la provincia de Salamanca existe un rincón mágico donde el reloj se detuvo hace más de cinco siglos.

La Alberca, un bellísimo municipio de apenas 1.052 habitantes empotrado en el corazón del Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, ostenta el honor de ser el pueblo con la arquitectura popular mejor conservada de toda la Península Ibérica.

Un laberinto de piedra y madera que no solo embelesa por su fisonomía, sino por albergar tradiciones tan místicas como descabelladas que hunden sus raíces en el medievo.

Un laberinto de madera y granito

La espectacular conservación de este enclave no es fruto del azar, sino de un hito legal pionero: en 1940, La Alberca se convirtió en el primer pueblo de España en ser declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Este blindaje temprano actuó como un escudo temporal, impidiendo que el desarrollismo de los años 60 y 70 destruyera su fisonomía a base de ladrillo y hormigón, y obligando a mantener intacto un trazado que es puro arte.

El mayor espectáculo de La Alberca es pasear, sin prisa, por sus calles peatonales. Sus viviendas responden a un modelo arquitectónico único de tres niveles que fusiona de manera magistral las culturas cristiana, judía e islámica.

Fuente y cruz del siglo XVIII en la plaza principal de La Alberca, en Salamanca. iStock

Las plantas bajas se levantaron con robustos bloques de granito, pensados originalmente para albergar el ganado.

Por su parte, los pisos superiores se estructuran con un asombroso esqueleto visto de vigas de madera de castaño entrelazadas. El espacio entre los maderos se rellenaba tradicionalmente con adobe, piedras y tapial.

Lo más curioso de su fisionomía es su diseño escalonado y geométrico. Los pisos superiores sobresalen hacia la calle respecto a la planta baja, lo que provoca que, en los callejones más estrechos, los aleros de los tejados de las casas de enfrente casi lleguen a tocarse en el cielo.

Esta ingeniería popular tenía un fin muy práctico: proteger las fachadas y a los viandantes de las intensas lluvias y nevadas de la sierra.

Además, los amantes de la historia disfrutarán jugando a los detectives: si se observan con atención los dinteles de piedra de las puertas, se pueden descubrir fechas grabadas y anagramas religiosos como el "JHS".

Estas inscripciones se esculpieron tras la Reconquista por los llamados "cristianos nuevos" (judíos conversos) para demostrar públicamente su fe católica y evitar las siempre temibles sospechas de la Santa Inquisición.

La fiesta más tradicional de La Alberca es el Marrano de San Antón. Ayuntamiento de La Alberca.

El Marrano de San Antón

Precisamente de esa época de tensiones religiosas nace la fiesta más insólita, famosa y divertida de La Alberca: el Marrano de San Antón.

Cada 13 de junio, el pueblo bendice y suelta por sus calles empedradas a un cerdo. El animal deambula con total libertad por el casco histórico durante meses de forma comunitaria: los vecinos le dan de comer, los turistas se fotografían con él y duerme cada noche al abrigo del portal que el propio animal elige.

Aunque hoy es una atracción turística entrañable, su origen histórico es sobrecogedor. En los siglos XIV y XV, los judíos y musulmanes conversos idearon esta costumbre como una estrategia de supervivencia.

Dado que ambas religiones consideran al cerdo un animal impuro, comprar un marrano entre todo el pueblo y obligar a toda la comunidad a cuidarlo, mimarlo y alimentarlo en público era el "certificado" perfecto ante los ojos de la Inquisición de que allí nadie practicaba el judaísmo o el islam en secreto. Negarse a alimentar al cerdo del pueblo equivalía, literalmente, a una condena a muerte.

La tradición se cristianizó vinculándola a San Antonio Abad (San Antón), el patrón de los animales. Hoy en día, el cerdo ya no se sacrifica en la plaza; cada 17 de enero, coincidiendo con la efeméride del santo, el animal se subasta públicamente y los miles de euros recaudados con las papeletas se destinan íntegramente a causas benéficas u ONGs.

Entramado de calles de piedra, en La Alberca (Salamanca). Pexels.

De la ensalada con naranjas al susurro de las ánimas

La Alberca es también un festival para el paladar. Convertida en la indiscutible capital del ibérico de la Sierra de Francia, el microclima seco y frío de sus 1.040 metros de altitud es el aliado perfecto para la curación natural del jamón de bellota, el lomo o el chorizo, cuyos aromas inundan las tiendas tradicionales del centro.

Entre sus platos típicos destaca el sorprendente Limón Serrano, una ensalada de contrastes que mezcla naranjas, limones, huevo duro y chorizo frito, o las contundentes Patatas Meneás, machacadas con un refrito de ajo y pimentón.

Para poner el broche de oro a una visita perfecta, conviene quedarse en el pueblo al caer la noche, cuando el turismo masivo se desvanece. Es en ese momento cuando el silencio se apodera de las piedras y cobra vida la Moza de Ánimas.

Cada día del año, una mujer del pueblo recorre las calles en penumbra tocando una pequeña campana y entonando un canto fúnebre medieval para pedir oraciones por las almas del Purgatorio. Un eco del pasado que demuestra que en La Alberca el tiempo no es una línea recta, sino un círculo perfecto.